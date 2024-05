Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour des aménagements au centre-ville de La Tuque

LA TUQUE, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 301 050 $ avec la Ville de La Tuque pour embellir le centre-ville par différents aménagements.

Ceux-ci seront réalisés pour dynamiser les artères commerciales et contribueront à valoriser l'image de marque dévoilée récemment. De plus, un programme d'embellissement des façades sera mis en place, et ce, en respect du plan d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de La Tuque.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 051 050 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la Ville de La Tuque totalise, quant à elle, 250 000 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de dynamiser leur territoire. Grâce à la somme investie, La Tuque pourra stimuler la fréquentation de son centre-ville et encourager les investissements. Cet endroit, qui accueille la gare et le bureau d'information touristique, deviendra certainement un lieu privilégié pour la tenue de différents événements et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis persuadé que les aménagements réalisés contribueront à faire en sorte que la population se réapproprie l'espace, soit fière de son centre-ville et profite davantage de l'offre commerciale. Le centre-ville, qui mettra en lumière l'image de marque de La Tuque, deviendra un endroit intéressant à fréquenter. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis de cette annonce, qui est la suite logique de l'adoption de la nouvelle image de marque de la Ville de La Tuque. Je suis convaincue que les aménagements réalisés rendront le centre-ville encore plus convivial. Je félicite le personnel de la Ville et les membres du conseil d'agglomération, qui ont su mener à bien ce projet porteur de renouveau. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Les élues et élus ont à cœur le dynamisme de notre centre-ville. C'est un lieu important pour la vitalité commerciale, mais également un point de rassemblement social qui compte beaucoup, pour nous. Nous espérons que ces investissements permettront d'améliorer l'apparence du centre-ville et d'accroître son achalandage pour la population, nos entreprises et nos organismes. »

Luc Martel, président de l'agglomération de La Tuque et maire de La Tuque

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC ou l'agglomération à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Rappelons que la Ville de La Tuque exerce une compétence d'agglomération.

Liens connexes :

