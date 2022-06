Fonds régions et ruralité - Plus de 1,2 M$ pour le développement du plein air non motorisé dans la MRC de La Haute-Gaspésie

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 209 972 $ avec la MRC de La Haute-Gaspésie pour le développement des activités de plein air non motorisées.

À cet égard, des investissements seront faits pour consolider et développer l'offre pour le ski hors-piste, le vélo de montagne, la randonnée pédestre et la course en sentier ainsi que l'hébergement en nature complémentaire à la pratique de ces activités. Des efforts seront également déployés pour promouvoir l'image de marque des activités de plein air ainsi que pour mieux gérer les risques d'incidents et améliorer la sécurité des utilisateurs. À terme, ces actions contribueront à positionner La Haute-Gaspésie comme une destination récréotouristique incontournable et à accroître son attractivité autant auprès des visiteurs que des futurs résidents.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 008 310 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Pour sa part, la MRC de La Haute-Gaspésie y alloue une somme de 201 662 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par son offre diversifiée en matière de sports extérieurs. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Avec l'étendue et la beauté de son territoire, La Haute-Gaspésie possède toutes les qualités nécessaires pour demeurer une plaque tournante du plein air. La mise en valeur de ses nombreux attraits naturels contribuera à en faire une destination récréotouristique de renommée internationale. Je félicite toutes les personnes impliquées dans cette démarche et je leur souhaite un franc succès! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Haute-Gaspésie est depuis longtemps connue comme une destination incontournable grâce aux expériences nature et aventures qu'elle offre à l'année. Alors que ses plans d'eau, ses montagnes et ses grands espaces attirent de nouveaux arrivants et des visiteurs provenant de partout dans le monde depuis plusieurs années, les investissements permettront de consolider les retombées économiques, sociales et communautaires générées sur le territoire grâce aux intervenants de la filière plein air. »

Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux:

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 514 962-0758; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746