Fonds régions et ruralité - Les organismes sont invités à déposer des projets structurants dans la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les organismes et les promoteurs à déposer leurs initiatives dans le cadre du nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Une somme de plus de 800 000 $ est rendue disponible afin d'appuyer des projets structurants répondant aux priorités déterminées par les élus et les partenaires liés au développement de la région en matière d'occupation et de vitalité des territoires. D'ailleurs, les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Les organismes admissibles ont jusqu'au 20 décembre 2022 pour déposer leur demande d'aide financière sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations :

« Grâce au Fonds régions et ruralité, les municipalités et les MRC ont tous les outils nécessaires pour maximiser leur développement socioéconomique. Investir dans nos régions est une priorité pour notre gouvernement et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les gens de l'Estrie ont l'occasion de soumettre leurs projets en lien avec les priorités de notre région. Je les invite à le faire en grand nombre afin de générer des retombées positives pour les citoyennes et les citoyens de chez nous. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La Table des MRC de l'Estrie est enthousiaste de présenter ce premier appel à projets. Le Fonds régions et ruralité permet de contribuer au développement de projets structurants en Estrie. Il est important pour nous, en tant qu'élus, de permettre à des initiatives pertinentes de se concrétiser dans notre superbe région. »

Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources, préfet de la MRC des Sources et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les six priorités de l'Estrie sont les suivantes :

Qualité des milieux de vie;



Soutien et développement des personnes;



Attractivité vers la région et ses MRC;



Développement économique et affaires;



Protection et valorisation du milieu naturel;



Transport, mobilité et infrastructures.

Pour contacter la Direction régionale de l'Estrie du MAMH : 819 820-3244, poste 80500 ou [email protected].

