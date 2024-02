Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 1er avril pour soumettre des projets structurants dans la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que le comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) invitent les organismes et les promoteurs à déposer leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets.

Une somme de 1 300 000 $ est rendue disponible afin d'appuyer des projets structurants. Ces derniers devront répondre aux priorités déterminées par les élues, élus et partenaires liés au développement de la région en matière d'occupation et de vitalité des territoires. D'ailleurs, les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril pour déposer leur demande d'aide financière. Le soutien demandé au FRR ne doit pas représenter une somme inférieure à 25 000 $ ni supérieure à 200 000 $.

« L'appel de projets est une belle occasion à saisir pour les organismes et les entreprises qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. C'est pourquoi je les invite à déposer leur demande en grand nombre. Ainsi, en voyant le jour, les projets sélectionnés contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens des Laurentides. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le développement et la vitalité de notre belle région sont essentiels; c'est d'ailleurs pourquoi j'encourage les organismes et les entreprises des Laurentides à soumettre leur demande de soutien. Les initiatives qui seront sélectionnées auront des bénéfices concrets dans nos communautés et permettront le rayonnement des Laurentides. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La force de notre région réside dans notre capacité à unir nos efforts et à travailler ensemble afin de favoriser un développement harmonieux et durable de nos collectivités. Par le biais des projets soutenus par le FRR, les MRC et les organismes contribuent à bâtir un avenir riche en possibilités pour la région des Laurentides. En ce sens, il est important de saluer l'implication et l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. »

Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les cinq priorités des Laurentides sont les suivantes : Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable. Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin de rehausser le pouvoir d'attractivité de la région et la fierté de ses citoyens. Rendre accessibles aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables en matière de santé, de services sociaux et d'éducation, et des milieux de vie de qualité. Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d'une forte concertation régionale. Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.



