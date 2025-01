Fonds régions et ruralité - Le gouvernement du Québec soutient le développement de la filière du tourisme d'aventure au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce qu'un soutien de 300 000 $ est octroyé à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour assurer la pérennité et la promotion de la filière du tourisme d'aventure dans la région.

L'investissement consenti rendra possible la mise en œuvre d'une démarche mobilisatrice qui permettra de tirer profit des occasions à saisir actuellement en tourisme d'aventure et de renforcer le caractère distinctif de la région dans ce domaine. L'objectif de la démarche est également d'accroître la position compétitive des entreprises spécialisées en tourisme d'aventure sur les marchés nationaux et internationaux. La filière regroupe plus de 80 entreprises dans le domaine, la plupart étant situées à l'extérieur des centres urbains et dans des secteurs éloignés.

L'initiative a été choisie par le comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Citations :

« Notre gouvernement répond présent pour soutenir le renforcement de la filière du tourisme d'aventure, qui fait la fierté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous misons sur un élément fort de notre région, nos grands espaces, pour stimuler le dynamisme de notre territoire, et ce sont nos communautés qui en bénéficieront. J'en suis très fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Nos objectifs en tourisme sont ambitieux : accueillir 65 millions de visiteurs annuellement d'ici 2026 en attirant des touristes de partout dans le monde vers des destinations uniques comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En misant sur le tourisme d'aventure, l'écotourisme et une offre compétitive, nous souhaitons proposer des expériences authentiques qui profitent aux communautés locales tout en préservant notre environnement exceptionnel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis ravie de présider le comité de sélection du FRR, qui a choisi le projet de pérennisation de la filière du tourisme d'aventure et de l'écotourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet s'appuie sur les résultats de nos efforts passés et vise à renforcer notre identité unique tout en maximisant les possibilités qui se présentent à nous. Ces initiatives favorisent la prospérité de notre région et soutiennent nos entreprises locales sur la scène nationale et internationale. »

Julie Dufour, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR et mairesse de la Ville de Saguenay

« Le tourisme d'aventure et l'écotourisme constituent un segment de l'activité touristique particulièrement fort dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, regroupant la plus forte concentration d'entreprises accréditées AEQ, c'est-à-dire Aventure Écotourisme Québec, de la province. L'annonce d'aujourd'hui vient assurer la pérennité des actifs régionaux en matière de tourisme d'aventure et d'écotourisme, afin que cette filière puisse contribuer activement à la prospérité de la région, tout en l'aidant à maintenir une position compétitive face aux autres destinations touristiques. »

Isabelle Gagnon, présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

La participation financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'élève à 200 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie accorde 100 000 $ à l'initiative par le biais de son Programme d'appui aux projets de développement économique (PAPDE).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 514 248-0160, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, 418 559-0710, [email protected]