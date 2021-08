Fonds régions et ruralité - 735 000 $ pour soutenir les arts en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent qu'une somme de 735 000 $, répartie sur trois ans, est accordée pour une entente de partenariat visant le développement des arts et des lettres en Gaspésie. L'aide consentie permettra notamment de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre le milieu des arts et la communauté.

Les partenaires de cette entente, dont les contributions totalisent 855 000 $, sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) - société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications -, les MRC d'Avignon, de Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé, le Centre local de développement (CLD) de la Haute-Gaspésie, la Table des préfets des MRC de la Gaspésie ainsi que Culture Gaspésie, qui interviendra dans l'entente.

Citations :

« Nos talents québécois proviennent de toutes les régions, et la Gaspésie n'y fait pas exception. L'aide financière de 735 000 $ de notre gouvernement contribuera certainement à favoriser le développement des arts et des lettres sur ce magnifique territoire. Nous devons être fiers de cette entente, car ses bénéfices rayonneront sur la Gaspésie et sur l'ensemble du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La culture est l'âme d'un peuple, et c'est pourquoi elle est une grande priorité pour notre gouvernement. En soutenant nos créateurs, nos artistes et nos artisans à la grandeur du Québec, nous leur permettons de réaliser des projets qui ont un impact sur la qualité de vie des citoyens et qui les rendent fiers. Je suis très heureuse de cette entente qui contribuera immanquablement à la relance culturelle et économique en Gaspésie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La Gaspésie est majestueuse et dynamique, elle a tout pour stimuler l'innovation et la créativité. Je félicite les partenaires de cette entente qui travaillent ensemble pour soutenir les artistes de la péninsule afin que ceux-ci, par leur imagination et leurs talents, continuent de nourrir l'indispensable richesse culturelle de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Par cette entente, nous soutenons non seulement la réalisation d'œuvres par des créatrices et des créateurs d'ici, mais nous soutenons également la mise en valeur de la beauté et l'unicité de notre territoire que reflètent ces œuvres. Nous sommes fiers des artistes gaspésiens et espérons que la contribution à une telle entente fera émerger des œuvres rassembleuses, qui continueront de forger notre identité. »

Nadia Minassian, présidente du Regroupement des MRC de la Gaspésie et membre du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je salue la vision et l'engagement des différents partenaires de cette entente, qui nourrissent, comme nous, la volonté de soutenir les projets d'artistes, d'écrivaines et d'écrivains ainsi que d'organismes culturels gaspésiens. Cette mise en commun que nous annonçons aujourd'hui permettra d'appuyer le génie artistique d'artisanes et d'artisans de la région et surtout de rendre accessibles aux membres de la communauté des initiatives novatrices qui enrichiront leur vie culturelle. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Nous tenons à remercier nos partenaires, car cette nouvelle entente témoigne de l'apport important du secteur culturel à la vitalité, à l'attractivité et au développement de la Gaspésie. Ces projets feront émerger toute la richesse culturelle et artistique régionale et vont contribuer à faire rayonner la Gaspésie ici et ailleurs. »

Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie

Faits saillants :

La contribution du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Ce volet appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

La participation financière du CALQ s'élèvera à 420 000 $ alors que celle du MAMH sera de 315 000 $. Les MRC et le CLD investiront 24 000 $ chacun.

Le Programme de partenariat territorial de la Gaspésie est géré par le CALQ. Il a pour objectif :



de stimuler la création artistique dans la région;



de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains;



de favoriser leur rétention dans leur localité;



d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;



d'épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Geneviève Gouin, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 796-9615; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/