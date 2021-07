Fonds régions et ruralité - 350 000 $ pour la pérennité des services de proximité dans la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 350 000 $ permettra la concrétisation de l'entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la région de la Mauricie.

L'entente, qui s'échelonnera jusqu'en 2023, est le fruit d'une concertation avec les élus de l'ensemble de la Mauricie. Elle a pour objectifs d'établir une vision commune et de mobiliser les intervenants locaux dans la préservation et le développement de leurs services de proximité. De plus, elle permettra de soutenir financièrement et techniquement des services de proximité pour contrer l'exode des jeunes, pour améliorer les infrastructures existantes et pour faciliter la mobilité durable.

L'aide est consentie dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Le développement socioéconomique du Québec et les services offerts à la population sont au cœur des priorités de notre gouvernement. D'ailleurs, nous travaillons de concert avec les différents partenaires afin d'accroître l'offre de service de proximité à la collectivité. Cette entente en est un bel exemple, car elle témoigne de ce désir et permettra de maintenir et de favoriser la pérennité de ces services, que l'on pense aux épiceries, aux stations-service, aux restaurants, aux dépanneurs, etc. Au final, ce sont les citoyennes et les citoyens qui gagneront en qualité de vie, et nous pouvons nous en réjouir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier les élus de notre région qui travaillent de concert pour que les Mauriciennes et les Mauriciens aient accès à des services près de chez eux. En ayant une vision commune et en unissant nos efforts, nous serons en mesure d'atteindre ce but. Merci de contribuer à assurer l'occupation et la vitalité de notre territoire! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fier de cette annonce qui favorise le plein développement des communautés et la pérennité des services de proximité dans la région de la Mauricie. Je désire souligner que l'entente s'inscrit dans l'axe de développement de la Table des élus de la Mauricie en ce qui a trait aux priorités régionales, soit d'assurer l'occupation dynamique de l'ensemble du territoire mauricien en améliorant la disponibilité et la qualité des services de proximité. »

Robert Lalonde, président de la Table des élus de la Mauricie, préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Le volet 1 -- Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

