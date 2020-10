TORONTO, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Fonds Dynamique a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le prix Société de fonds Equisoft de l'année 2020 lors du sixième gala annuel Wealth Professional Awards.

« C'est un honneur pour nous de remporter cette prestigieuse récompense et d'être ainsi couronnés pour notre dévouement envers les conseillers financiers et leurs clients. Fonds Dynamique a connu une année exceptionnelle en continuant d'exceller dans ce qu'elle fait le mieux : miser sur la gestion légitimement active, lancer des solutions novatrices et défendre sans relâche les intérêts des conseillers. Or, elle a su maintenir ce niveau de service supérieur au cours des derniers mois malgré les défis imprévus. Cette distinction témoigne de notre engagement indéfectible tant à l'égard des conseillers que de leurs clients et nous encourage à poursuivre les efforts que nous déployons pour bien les servir », indique Neal Kerr, président et chef de la direction, Fonds Dynamique.

« Nous remercions les conseillers financiers de partout au Canada pour le soutien et les services qu'ils fournissent aux Canadiens. Nous sommes fiers de les épauler jour après jour. Cela dit, ce prix nous motive à continuer à donner le meilleur de nous-même », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le prix Société de fonds de l'année couronne l'entreprise qui, au cours des douze derniers mois, a su fournir invariablement des services de grande qualité aux conseillers tout en innovant et en appliquant des pratiques exemplaires. Décerné par le magazine Wealth Professional, il célèbre l'excellence dans les domaines de la gestion d'actifs et de la planification financière au Canada, tout en reconnaissant les réalisations, le leadership et l'avant-gardisme des conseillers, des équipes, des courtiers, des sociétés de fonds et des fournisseurs de services de l'industrie qui se sont démarqués durant la dernière année.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

À propos de Wealth Professional

Wealth Professionnal constitue la source ultime au Canada en matière de nouvelles, d'opinions et d'analyses pour les spécialistes de la planification financière. Offert uniquement en ligne aux planificateurs et conseillers financiers du Canada, ce magazine fournit un service Web en temps réel. Il permet aux conseillers à court de temps d'avoir accès aux nouvelles de dernière heure, à des opinions éclairées et à des analyses d'experts touchant tant leur entreprise que le secteur.

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected], 416-448-7044

Liens connexes

http://www.dynamic.ca