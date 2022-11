TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix de groupe de la meilleure famille de fonds obligataires sur une période de trois ans lors de la remise des Lipper Funds Awards 2022 de Refinitiv. De plus, quatre de ses fonds communs et fonds négociés en bourse (FNB) ont été récompensés dans trois catégories. Ces prix couronnent les solutions de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

« Cette année encore, nous sommes honorés d'avoir remporté des Lipper Fund Awards de Refinitiv, dont un prestigieux prix de groupe ainsi que des prix pour des fonds communs et des FNB dans diverses catégories, a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. Nous tenons à féliciter les membres de notre équipe pour ces accomplissements remarquables en cette année particulièrement difficile. C'est grâce à eux que nous pouvons accomplir notre mission de procurer à nos clients des solutions actives qui se distinguent. »

Le prix Lipper de groupe pour la meilleure famille de fonds obligataires au cours de la période de trois ans terminée le 31 juillet 2022 a été octroyé en fonction des rendements ajustés au risque des FNB suivants : FNB actif d'obligations croisées Dynamique, FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique et FNB actif tactique d'obligations Dynamique.

Voici les fonds communs et FNB primés pour la période terminée le 31 juillet 2022 :

Fonds commun ou négocié

en bourse Catégorie Période Gestionnaire(s) de

portefeuille Nombre de fonds FNB actif d'obligations

croisées Dynamique Revenu fixe à

rendement élevé 5 ans Marc-André

Gaudreau, Roger

Rouleau et Jeremy

Lucas 10 Fonds de métaux précieux

Dynamique Actions de métaux

précieux 3 ans Robert Cohen 12 Fonds de métaux précieux

Dynamique Actions de métaux

précieux 5 ans Robert Cohen 12 Catégorie équilibrée

américaine Dynamique Équilibrés mondiaux

d'actions 5 ans Vishal Patel et

Domenic Bellissimo 148

Pour consulter les données standard sur le rendement des fonds susmentionnés ou en savoir plus sur les cotes Lipper Leader, visitez le site Web de Fonds Dynamique.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.



Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds |

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

À propos des Lipper Fund Awards de Refinitiv

1 Le prix Lipper de groupe pour la meilleure famille de fonds obligataires au cours de la période de trois ans terminée le 31 juillet 2022 a été octroyé en fonction des rendements ajustés au risque des FNB suivants : FNB actif d'obligations croisées Dynamique, FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique et FNB actif tactique d'obligations Dynamique.

Chaque année, les Lipper Fund Awards de Refinitiv couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Lipper Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie remporte le Lipper Fund Award de Refinitiv. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Les cotes Lipper Leader peuvent changer tous les mois. Bien que Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Médias : Alexandra Mathias, Communications, Gestion mondiale d'actifs Scotia, [email protected], 416-448-7044