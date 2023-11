TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement de quatre Portefeuilles FNB actifs Dynamique. Grâce à ces portefeuilles, les investisseurs ont accès à des solutions de fonds communs tout-en-un pratiques qui réunissent une combinaison ciblée de FNB actifs Dynamique.

« Nous sommes ravis de faciliter l'accès à notre gamme de FNB actifs Dynamique au moyen de portefeuilles tout-en-un, simples et diversifiés selon les catégories d'actifs et les régions. Les FNB sous-jacents des portefeuilles bénéficient de la gestion active, une caractéristique prisée par notre clientèle », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Voici les quatre nouveaux portefeuilles :

Nom du portefeuille Objectif de placement Cible de répartition stratégique de l'actif Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique Ce portefeuille vise à atteindre un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en privilégiant de façon marquée le volet revenu. 75 % de titres à revenu fixe et 25 % d'actions Portefeuille FNB actif prudent Dynamique Ce portefeuille vise à atteindre un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en privilégiant le volet revenu. 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d'actions Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique Ce portefeuille vise à atteindre un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme. 40 % de titres à revenu fixe et 60 % d'actions Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique Ce portefeuille vise à atteindre un équilibre entre plus-value du capital à long terme et revenu, en privilégiant de façon marquée le volet plus-value du capital. 20 % de titres à revenu fixe et 80 % d'actions

Chacun des gestionnaires de portefeuille des FNB actifs Dynamique sous-jacents possède une vaste expérience dans son domaine d'expertise. Ensemble, ils couvrent un large éventail de catégories d'actifs, de régions et de secteurs.

Pour en savoir plus sur ces portefeuilles et les autres FNB actifs Dynamique, rendez-vous à dynamique.ca/portefeuillesfnb.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

