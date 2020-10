TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds évolution énergétique Dynamique, solution de placement axée sur l'environnement et conçue pour saisir les occasions découlant de la transition en cours vers les énergies renouvelables.

Le fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et un revenu au moyen surtout de placements diversifiés qui se composent de titres d'entreprises du monde entier œuvrant dans les énergies renouvelables ou exerçant des activités connexes.

« La lutte contre les changements climatiques joue en faveur des sociétés participant à la transition énergétique à long terme. Notre nouveau fonds, géré par des portefeuillistes chevronnés, permet aux investisseurs de profiter des bonnes affaires qui continuent de se présenter », a déclaré Mark Brisley, directeur général, Fonds Dynamique.

Jennifer Stevenson, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Frank Latshaw, vice-président et gestionnaire de portefeuille, ainsi qu'Oscar Belaiche, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, sont à la barre du fonds. Mme Stevenson évolue dans le secteur de l'énergie depuis près de trois décennies, tandis que M. Latshaw se concentre sur les infrastructures depuis neuf ans.

Les gestionnaires légitimement actifs de Fonds Dynamique intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à leur démarche de placement fondamentale afin d'offrir aux clients une valeur à long terme.

Pour en savoir plus sur ce fonds, visitez www.dynamique.ca .

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416-448-7044, [email protected]

Liens connexes

http://www.dynamic.ca