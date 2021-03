TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds d'actions des marchés émergents Dynamique, qui cherche à fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions d'entreprises situées ou exerçant leurs activités dans des pays en émergence ou en développement.

« Les marchés émergents ont évolué considérablement au cours de la dernière décennie. Ils comptent maintenant quelques-unes des sociétés les plus importantes et novatrices de la planète. Une analyse fondamentale en profondeur menée par des spécialistes qui connaissent très bien ces marchés bourgeonnants est essentielle pour découvrir des occasions attrayantes. Or, ce nouveau fonds se trouve sous la gouverne d'une équipe chevronnée qui est reconnue pour savoir dénicher des entreprises de calibre international généralement inaccessibles aux épargnants canadiens », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le fonds est dirigé par le gestionnaire de portefeuille Danilo Martins ainsi que le vice-président et gestionnaire de portefeuille principal Dana Love, avec le soutien des membres de l'équipe des actions mondiales de base Dynamique. Ce groupe possède plus de 100 ans d'expérience combinée dans la gestion d'un éventail de mandats d'actions des marchés mondiaux, internationaux et émergents.

