TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement de deux solutions au sein de sa gamme exhaustive de fonds négociés en bourse (FNB) actifs, soit le FNB actif évolution énergétique Dynamique (DXET) et le FNB actif marchés émergents Dynamique (DXEM).

« L'engagement de Fonds Dynamique à proposer des FNB novateurs en temps opportun ne se dément pas, a affirmé Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. Nous sommes donc ravis de lancer de nouveaux FNB dans deux segments fort intéressants du marché auxquels les clients participent peu, en général. L'un investit dans des sociétés soutenant la transition vers l'énergie renouvelable et l'autre, dans des pays émergents en pleine évolution. »

FNB actif évolution énergétique Dynamique

Ce fonds vise à dégager une plus-value du capital et un revenu à long terme au moyen surtout de placements diversifiés qui se composent d'actions d'entreprises du monde entier œuvrant dans les énergies renouvelables ou exerçant des activités connexes.

Il est géré par Jennifer Stevenson, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Frank Latshaw, vice-président et gestionnaire de portefeuille, ainsi qu'Oscar Belaiche, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille. Mme Stevenson évolue dans le secteur de l'énergie depuis près de trois décennies, tandis que M. Latshaw se concentre sur les infrastructures depuis neuf ans.

FNB actif marchés émergents Dynamique

Ce fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés qui sont situées ou qui exercent leurs activités dans des pays en émergence ou en développement.

Il est confié au gestionnaire de portefeuille Danilo Martins ainsi qu'au vice-président et gestionnaire de portefeuille principal Dana Love, qui bénéficient du soutien des membres de l'équipe des actions mondiales de base Dynamique. Ce groupe possède plus de 100 ans d'expérience combinée dans la gestion d'un éventail de mandats d'actions des marchés mondiaux, internationaux et émergents.

Pour en savoir plus sur ces produits, rendez-vous à www.dynamique.ca/FNB.

Les placements dans les fonds communs et les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de FNB sont achetées et vendues au cours en vigueur à la bourse, et les commissions de courtage réduisent les rendements.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter:@DynamicFunds |

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement, Alexandra MathiasCommunications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416-448-7044, [email protected]

Liens connexes

http://www.dynamic.ca