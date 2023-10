TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution alternative liquide, le Fonds d'opportunités de crédit Dynamique.

« Le contexte macroéconomique actuel pose un défi, car il ne cesse de changer. Or, ce nouveau fonds alternatif liquide offre à notre équipe expérimentée de crédit spécialisé toute la souplesse voulue pour tirer son épingle du jeu au sein des titres à revenu fixe. De plus, il lui permet de recourir à des stratégies alternatives pour saisir les occasions qui se présentent, tout en gérant le risque », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le fonds vise à générer des rendements absolus pendant un cycle de marché complet au moyen d'un portefeuille composé de positions acheteur et vendeur essentiellement sur des titres de créance de sociétés. Il a pour objectif de produire des rendements ajustés au risque supérieurs en investissant dans une multitude de catégories d'actif de crédit, y compris des obligations de sociétés de qualité et à haut rendement, des actions privilégiées, des titres hybrides et des prêts.

Le vice-président et gestionnaire de portefeuille principal Marc-André Gaudreau et son équipe géreront activement ce fonds. Possédant près de vingt ans d'expérience dans la gestion de titres à revenu fixe, ils suivent un processus de placement exhaustif qui jumelle l'analyse ascendante à la recherche descendante tout en mettant l'accent sur le profil de risque et de rendement de chaque titre au sein d'un portefeuille diversifié.

Depuis le dépôt initial du prospectus, le nom du fonds a changé, passant de Fonds d'occasions de titres de créance Dynamique à Fonds d'opportunités de crédit Dynamique. De plus, le taux de rendement minimal aux fins de calcul des frais de rendement du fonds a été augmenté pour être plafonné à 6 %.

Pour en savoir plus sur ce fonds et les autres produits de Fonds Dynamique, rendez-vous à dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamic.ca/fr | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416-448-7044, [email protected]