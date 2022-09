TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement du FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique (symbole boursier : DXQ), qui sera inscrit à la cote de la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Les investisseurs ont dû composer avec une importante volatilité sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe cette année. Ils continuent néanmoins leur quête de revenus robustes. Nous avons donc décidé de lancer un fonds négocié en bourse (FNB) géré activement qui, en recourant aux options couvertes, vise à fournir un rendement supérieur, tout en affichant une volatilité moindre et une diversification accrue », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le DXQ a pour but d'offrir un rendement total attrayant en investissant dans un portefeuille composé d'actions porteuses de dividendes de sociétés principalement nord-américaines, tout en émettant des options de vente couvertes en espèces et des options d'achat couvertes. En touchant des dividendes et des primes sur options, il vise à procurer aux épargnants un solide taux de distribution mensuel fixe.

Fort de plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie, le vice-président et gestionnaire de portefeuille Damian Hoang, aidé de son équipe, gère activement le DXQ en appliquant une combinaison unique de stratégies fondamentales et quantitatives (dites « quantamentales »).

Cette nouvelle solution vient élargir la gamme de FNB actifs Dynamique, qui comprend des mandats de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous à dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

