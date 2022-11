TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement du FNB actif d'obligations à escompte Dynamique (symbole boursier : DXDB), qui sera inscrit à la cote de la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui et viendra ainsi élargir sa gamme de fonds négociés en bourse (FNB) actifs.

« Le DXDB est un FNB diversifié d'obligations de sociétés géré activement qui a le potentiel de produire davantage de gains en capital fiscalement avantageux, ainsi que des revenus d'intérêts. Il peut complémenter la composante d'obligations de base au sein des portefeuilles des épargnants, déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. Vu les défis et les occasions qui se présentent les marchés à revenu fixe, nous sommes heureux d'offrir aux épargnants ce nouveau FNB actif Dynamique, qui pourra les aider à diversifier leurs portefeuilles. »

Le DXDB investit principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité dont la durée à courir avant l'échéance est de trois à sept ans. Il cherche à produire des rendements en sélectionnant activement des obligations se négociant à escompte.

Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, et son équipe géreront activement le DXDB. M. Gaudreau possède plus deux décennies d'expérience dans la gestion de titres liés au crédit tant pour les particuliers que les institutions.

Cette nouvelle solution vient élargir la gamme de FNB gérés activement de Dynamique, qui comprend des mandats de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Pour en savoir plus sur ces produits et les autres FNB actifs Dynamique, rendez-vous à www.dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

