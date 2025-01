Le FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique est dirigé par un gestionnaire à forte conviction avec 30 ans d'expérience en matière de placements de croissance aux États-Unis et dans le reste du monde

TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce le lancement du FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique (TSX : DXID) et (TSX: DXID.U), qui sera inscrit à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle ont capté l'intérêt du monde entier, car elles offrent d'innombrables occasions de transformer nos façons de faire dans l'ensemble des secteurs d'activité. Pourtant, nous commençons à peine à réaliser ces possibilités, souligne Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Nous sommes heureux de procurer aux investisseurs une façon de profiter de ce potentiel de croissance au moyen d'un FNB géré activement qui cible les sociétés à l'avant-plan de l'innovation de rupture, tout en gérant prudemment le risque.

La réputation de Noah Blackstein en matière de sélection de sociétés de croissance américaines et mondiales fait de lui la personne toute désignée pour gérer ce FNB. »

Le FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique vise à générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde qui sont bien placées pour profiter de technologies innovantes ou de modèles d'affaires avant-gardistes.

Son gestionnaire, le vice-président et gestionnaire de portefeuille principal Noah Blackstein, possède plus de 30 ans d'expérience en gestion de fonds communs, de fonds de couverture et de fonds non traditionnels liquides axés sur les titres de croissance américains et mondiaux. De concert avec les membres de son équipe, il gère des actifs d'une valeur approximative de 8 milliards de dollars.

Ce FNB est le dernier membre d'une famille de plus de 25 FNB actifs novateurs Dynamique, qui vont des fonds d'actions aux fonds de titres à revenu fixe en passant par les placements non traditionnels. Pour en savoir plus sur ce fonds et les autres FNB de Fonds Dynamique, rendez-vous à dynamique.ca/FNB .

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement non traditionnels liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

SOURCE Fonds Dynamique

