Fonds Dynamique annonce des changements aux Solutions durables actives Dynamique

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce qu'aujourd'hui, le Mandat privé durable de titres de créance Dynamique est rebaptisé Fonds de titres de créance durables Dynamique. Les objectifs et les stratégies de placement ainsi que les frais du fonds demeurent les mêmes.

Les Solutions durables actives Dynamique permettent d'élaborer des portefeuilles diversifiés qui visent à dégager une plus-value à long terme et à favoriser des changements positifs à l'égard d'une panoplie d'enjeux. Elles comprennent les produits suivants :

Le Fonds d'actions durables Dynamique vise à procurer une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié activement géré constitué de sociétés engagées dans le développement d'une économie durable. Eric Mencke , Don Simpson et Rory Ronan assurent la gestion du fonds, qui accepte les placements dès aujourd'hui.

vise à procurer une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié activement géré constitué de sociétés engagées dans le développement d'une économie durable. , et assurent la gestion du fonds, qui accepte les placements dès aujourd'hui. Le Fonds de titres de créance durables Dynamique cherche à fournir un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d'un portefeuille diversifié, activement géré, composé principalement de titres à revenu fixe de qualité d'émetteurs nord-américains engagés dans le développement d'une économie durable.

cherche à fournir un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d'un portefeuille diversifié, activement géré, composé principalement de titres à revenu fixe de qualité d'émetteurs nord-américains engagés dans le développement d'une économie durable. Le Fonds évolution énergétique Dynamique investit exclusivement dans les meneurs d'aujourd'hui et les novateurs de demain en matière d'énergies renouvelables. Il mise sur les sociétés disposant de technologies éprouvées et affichant de solides perspectives de croissance interne.

investit exclusivement dans les meneurs d'aujourd'hui et les novateurs de demain en matière d'énergies renouvelables. Il mise sur les sociétés disposant de technologies éprouvées et affichant de solides perspectives de croissance interne. Le FNB actif évolution énergétique Dynamique (symbole boursier : DXET) est conçu pour profiter des occasions découlant de la transition énergétique. Ce secteur délaisse les combustibles fossiles traditionnels pour se tourner vers un modèle plus durable axé sur des sources d'énergie renouvelable.

Pour en savoir plus sur les Solutions durables actives Dynamique, visitez notre page Développement durable.

