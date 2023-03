Fonds des pêches du Québec - Des aides financières de près de 2,8 M$ accordées à 15 entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, qui agit également à titre d'adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce au nom du ministre qu'une somme de 2 775 650 $ est octroyée pour la réalisation de 15 projets innovants (voir l'annexe 1) de l'industrie des pêches et de l'aquaculture dans les régions de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. La contribution du gouvernement du Canada s'élève à 1 941 554 $ et celle du gouvernement du Québec, à 832 096 $. Cette participation majeure entraînera des investissements totaux de 5 733 837 $.

L'un des projets, intitulé Innovalgue, est financé à hauteur de plus de 460 000 $ par le gouvernement du Québec. Il vise à soutenir l'industrie des algues, une ressource que l'on trouve en grande quantité dans les eaux du Québec et qui est de plus en plus prisée des consommateurs. Pilotée par le centre de recherche Merinov, cette initiative basée sur l'innovation est un exemple concret de nouveaux débouchés pour nos produits de la mer.

Le gouvernement est fier de pouvoir soutenir des projets visant la productivité, la compétitivité, la durabilité et l'adaptation aux conditions environnementales imprévisibles et changeantes de l'industrie des pêches et de l'aquaculture québécoise.

Citations

« Nous annonçons aujourd'hui la plus importante contribution du Fonds des pêches du Québec à ce jour. Grâce à cet investissement, Merinov, une entreprise basée à Gaspé, pourra continuer à stimuler l'économie de la province et le développement de l'industrie des algues au Québec. Tous les projets financés aujourd'hui aideront les gens et les communautés du secteur du poisson et des fruits de mer à prospérer. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Pour demeurer concurrentielles, les entreprises de l'industrie des pêches et de l'aquaculture doivent plus que jamais innover afin de s'adapter aux besoins des consommateurs ainsi qu'aux exigences des marchés et de la société, notamment en matière de développement durable. Les projets soutenus que nous annonçons aujourd'hui favoriseront le dynamisme de l'industrie et des communautés de nos régions maritimes, en plus de contribuer à l'essor de l'économie et à l'accroissement de l'autonomie alimentaire durable du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Comme député de la région de la Gaspésie, je suis heureux de voir des investissements de notre gouvernement dans l'industrie des pêches et de l'aquaculture. Il s'agit d'un secteur où la concurrence est forte et qui exige des entreprises une grande capacité d'adaptation dans un contexte en constante évolution. Depuis le lancement du Fonds des pêches, nous observons à quel point il contribue à maintenir et à améliorer la compétitivité des entreprises et à accroître le développement des régions. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La pêche, c'est dans l'ADN des Gaspésiens et Madelinots, et la fierté de notre région. Je suis heureuse de voir les entreprises de chez nous mettre tout en œuvre afin de développer un secteur du poisson et des fruits de mer axé sur la durabilité et la protection de la ressource. Les investissements annoncés aujourd'hui leur permettront de porter leurs projets encore plus loin, et ce tout en stimulant notre économie locale, provinciale et nationale. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la circonscription de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fière de ce soutien de notre gouvernement à l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales. L'innovation est l'une des clés qui permettront à ce secteur de générer de nouvelles richesses et de créer de l'emploi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, deux régions qui bénéficient largement de ses retombées. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le Fonds des pêches du Québec (FPQ) est un programme conjoint doté d'un budget de 42,8 millions de dollars sur cinq ans, soit de 2019-2020 à 2023- 2024, et financé à 70 % par le gouvernement du Canada et à 30 % par le gouvernement du Québec.

financé à 70 % par le gouvernement du et à 30 % par le gouvernement du Québec. La mise en place du FPQ fait suite à la volonté du gouvernement du Québec d'avoir une enveloppe réservée au Québec, distincte de celle des provinces de l'Atlantique.

Depuis le lancement du FPQ, en avril 2019, ce sont 118 projets qui ont été approuvés par l'entremise de ce programme, pour un montant total de 17,7 millions de dollars.

Les objectifs du FPQ sont :

d'accroître la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture québécois;



de renforcer la capacité de l'industrie à s'adapter aux changements dans l'écosystème, y compris ceux liés aux changements climatiques, et d'apporter des réponses novatrices à leurs répercussions sur le secteur des poissons et des fruits de mer;



de permettre au secteur des poissons et des fruits de mer de se démarquer par l'innovation pour offrir des produits de grande qualité et de source durable.

Lien connexe

Fonds des pêches du Québec : www.fondspechesquebec.ca

Annexe 1

Ventilation détaillée du financement des projets retenus

Nom du requérantet description du projet Coût total

du projet Subvention du FPQ1 Total MPO2 MAPAQ3 Gaspésie Merinov Offrir de nouveaux débouchés de valorisation à l'industrie des algues québécoises en révélant le plein potentiel de composés bioactifs à haute valeur ajoutée 1 765 635 $ 1 538 975 $ 1 077 282 $ 461 693 $ Association des crabiers gaspésiens Élaborer un cadre d'analyse et de comparabilité de différentes technologies d'engins de pêche sans cordage 913 830 $ 232 022 $ 162 415 $ 69 607 $ Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Acquérir des équipements qui permettront de mécaniser l'extraction de la chair du homard 130 000 $ 97 500 $ 68 250 $ 29 250 $ Pêcheries Parisé Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 64 443 $ 57 999 $ 40 599 $ 17 400 $ Pêcheries Alban Hautcoeur et Alban Hautcoeur Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 63 774 $ 57 397 $ 40 178 $ 17 219 $ Gestion Jules Lelièvre Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 48 250 $ 43 425 $ 30 398 $ 13 027 $ Pêcheries Marc Couture et Alain Couture Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 69 224 $ 62 302 $ 43 611 $ 18 691 $ La Crevette du Nord Atlantique Optimiser le processus de transformation de la crevette nordique pour améliorer la productivité des opérations de transformation 200 000 $ 99 999 $ 69 999 $ 30 000 $ 9005-3711 Québec inc Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 79 643 $ 71 679 $ 50 175 $ 21 504 $ Pêcheries Rudy L. et Christian Lelièvre Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 82 709 $ 74 438 $ 52 107 $ 22 331 $ Nation Micmac de Gespeg Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 163 397 $ 147 057 $ 102 940 $ 44 117 $ Pêcheries G.M.S. et Sébastien Paré Acquérir et installer un système de surveillance Marentrack 78 342 $ 70 508 $ 49 356 $ 21 152 $ Les Îles-de-la-Madeleine Poissons frais des Îles Acquérir des équipements qui assureront le maintien de la vivacité du homard par une aération et une oxygénation adéquates de leur vivier 90 134 $ 21 840 $ 15 288 $ 6 552 $ 12935180 Canada inc Acquérir des équipements nécessaires à la conservation du homard dans son nouveau vivier 1 661 472 $ 99 999 $ 69 999 $ 30 000 $ Les Fruits de mer Madeleine Adapter la chaîne de transformation de chair de crabes commun et araignée afin d'en améliorer la productivité 322 984 $ 98 510 $ 68 957 $ 29 553 $ Total 5 733 837 $ 2 773 650 $ 1 941 554 $ 832 096 $

1 FPQ : Fonds des pêches du Québec

2 MPO : Pêches et Océans Canada

3 MAPAQ : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

