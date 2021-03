Fonds de la taxe sur l'essence - Une bonification qui arrive à point nommé, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'augmentation à 2,2 milliards $, pour la prochaine année, du transfert aux municipalités du Fonds de la taxe sur l'essence, annoncé aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, et la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna.

« Cette bonification arrive à point nommé, dans un contexte où la sortie de crise est à nos portes. Elle permettra d'accélérer la mise en chantier de nos projets municipaux et de créer des emplois dans nos régions. Le message envoyé aujourd'hui par le gouvernement du Canada est clair, on veut une relance rapide partout au Québec. Je remercie les ministres Freeland et McKenna pour leur précieuse collaboration et leur sensibilité aux besoins des municipalités », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Les municipalités sont responsables de 60 % des infrastructures publiques au Québec. Les besoins sont croissants d'année en année. L'augmentation du transfert permettra de mettre à niveau et d'entretenir nos équipements. C'est une excellente nouvelle! Mes collègues de la Fédération canadienne des municipalités et moi poursuivrons nos représentations auprès du gouvernement fédéral afin que les montants soient acheminés rapidement aux municipalités », a ajouté le représentant de l'UMQ au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et maire de Candiac, monsieur Normand Dyotte.

Au Québec, ces montants seront versés dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). La TECQ permet aux municipalités de réaliser des travaux notamment dans leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de voirie locale. Les municipalités peuvent également utiliser cette aide pour la construction ou la rénovation des équipements municipaux à vocation culturelle, communautaire, sportive et de loisir.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

