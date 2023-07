Fonds de la région de la Capitale-Nationale : un bilan positif pour l'année 2022-2023

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) a permis à pas moins de 172 projets et initiatives de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l'essor et au rayonnement de la région. Le ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, s'est réjoui de ce bilan positif en précisant que le FRCN avait permis de créer ou de maintenir 3 625 emplois et octroyé un total de 31 825 514 $ en subventions.

Notons que c'est le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale qui est titulaire de ce fonds. Sa gestion a été déléguée à la Ville de Québec et aux municipalités régionales de comté de la région (MRC). Celles-ci gèrent donc le FRCN sur leur territoire respectif.

Les projets soutenus couvrent un large éventail de domaines. En voici quelques exemples :

Portneuf : Soutien financier au Camp Portneuf pour assurer l'accessibilité universelle du site.

Jacques-Cartier : Soutien financier à Vallée Jeunesse Québec pour le projet « Expérience Nature », qui vise le développement de son offre d'hébergement.

Ville de Québec : Soutien financier au Laboratoire sur l'agriculture urbaine pour mettre en place QuébeCulteurs, un programme d'accompagnement et de formation visant à soutenir et à dynamiser le développement de l'agriculture urbaine.

Côte-de-Beaupré : Soutien financier à la deuxième phase de la revitalisation du cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré.

-de-Beaupré. Île-d'Orléans : Soutien financier à la Ferme Valupierre pour l'automatisation de la ligne d'emballage de sacs écoresponsables de pommes de terre.

Charlevoix : Soutien financier à Radio MF Charlevoix, qui amorce une modernisation importante de son système de mise en ondes.

Charlevoix-Est : Soutien financier à la réalisation d'un projet d'agrandissement du bâtiment et de modernisation des équipements de la biscuiterie Chez Léon et Lily.

Citation :

« En soutenant financièrement ces 172 projets, le gouvernement du Québec contribue au rayonnement et à l'attractivité de la Capitale-Nationale. La passion et la créativité de nos entrepreneurs favorisent l'effervescence de la région et la rendent encore plus prospère. Ces investissements permettent également d'améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les aides financières ont été réparties dans les différents territoires de la région comme suit :

Territoire Nombre de projets soutenus Montant total octroyé par le FRCN Nombre d'emplois maintenus ou créés par ces projets Portneuf 20 2 429 648 $ 394 Jacques-Cartier 3 278 371 $ 49 Ville de Québec 118 13 494 302 $ 2 249 Côte-de-Beaupré 6 1 190 000 $ 112 Île-d'Orléans 4 174 458 $ 38 Charlevoix 13 585 511 $ 344 Charlevoix-Est 8 178 922 $ 79 TOTAL 172 31 825 514 $ 3 265

Les secteurs prioritaires pour le FRCN sont :

Agroalimentaire, transformation alimentaire et aliments santé ;



Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques, excluant les services et la consultation ;



Optique photonique, technologies de mesures et contrôles, électronique de pointe ;

photonique

Sciences de la vie, biotechnologies et technologies de la santé ;

biotechnologies

Technologies propres (eau, air, traitement des sols, écomobilité , efficacité énergétique, énergies renouvelables, chimie verte, matières résiduelles, technologies).

