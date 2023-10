FONDS DE CROISSANCE DU CANADA ANNONCE SON PREMIER INVESTISSEMENT

CALGARY, AB, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Fonds de croissance du Canada inc. (« FCC » ou le « Fonds de croissance du Canada ») a annoncé un investissement de 90 M$ dans Eavor Technologies Inc. (« Eavor » ou la « Société »), une entreprise d'énergie géothermique Canadienne, basée à Calgary, qui a développé une solution technologique novatrice pour produire une source de chaleur et d'électricité de base, à la fois propre et fiable, à l'aide d'un système géothermique fermé exclusif (« Eavor-Loop™ »). L'investissement de FCC aidera à maintenir et à soutenir de nouveaux emplois permanents en Alberta, tout en s'assurant que la majorité de l'effectif de la Société demeure au Canada à l'avenir.

FCC a comme mandat de transformer et de faire croître l'économie canadienne rapidement et à grande échelle sur la voie de la carboneutralité. Plus précisément, l'un des piliers de son mandat consiste à investir dans les entreprises de technologies propres canadiennes qui font croître des technologies actuellement à l'étape de la commercialisation. Eavor est un champion des technologies propres, capable de transformer les marchés de la production de chaleur et d'électricité à l'échelle mondiale. FCC est fier d'appuyer une entreprise canadienne faisant appel à l'expertise albertaine pour aider à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

L'investissement de FCC consiste en un engagement direct de 90 M$ dans Eavor, sous forme d'actions privilégiées de série B, ce qui lui permettra d'accroître ses activités tout en préservant la propriété intellectuelle et en créant des emplois au Canada.

Cet investissement accélérera le déploiement d'Eavor-Loop™, qui tire parti du talent local et de l'expertise canadienne pour catalyser la prochaine génération d'innovations géothermiques mondiales. Eavor-Loop™ a le potentiel de réduire considérablement les émissions de GES au Canada et à l'échelle mondiale. Sa croissance augmentera le nombre d'emplois au Canada, puisque le travail de conception technique est effectué à son siège social au centre-ville de Calgary.

FCC cherche à réduire l'écart de liquidité observé sur le marché des technologies propres au pays, en soutenant les entreprises durant l'étape cruciale de la commercialisation et de la croissance. L'investissement inaugural de FCC témoigne de son dévouement et souligne son engagement à catalyser la croissance et l'innovation au sein du secteur des technologies propres au Canada.

À la suite de la transaction, le gouvernement du Canada et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») sont ravis de faire le point sur le les activités du Fonds de croissance du Canada.

« Nous avons créé le Fonds de croissance du Canada pour bâtir l'économie propre du Canada et créer de grandes carrières pour les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre. L'investissement d'aujourd'hui dans Eavor, le premier du Fonds de croissance, contribuera exactement à cela, et c'est un exemple de la façon dont notre plan pour l'emploi dans l'économie propre est et continuera d'être bénéfique pour les personnes de l'Alberta et de l'ensemble du pays. »

« Investissements PSP est fière d'avoir été sélectionnée comme gestionnaire d'actifs du Fonds de croissance du Canada, a affirmé Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. Nous sommes heureux de mettre à contribution le processus d'investissement rigoureux d'Investissements PSP, l'étendue de son expertise, son excellence opérationnelle et son modèle de gouvernance sans lien de dépendance avec le gouvernement au profit de l'exécution du mandat de FCC. »

Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (« Gestion d'actifs FCC »), une filiale en propriété exclusive d'Investissements PSP qui agira à titre de gestionnaire d'actifs pour FCC, a annoncé son intention de nommer Patrick Charbonneau en tant que président et chef de la direction.

« Je suis honoré de diriger l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada. FCC a un mandat ambitieux pour soutenir le développement économique du Canada en attirant des investissements privés dans des technologies et des projets canadiens, a souligné Patrick Charbonneau, président et chef de la direction de Gestion d'actifs FCC. L'investissement annoncé aujourd'hui démontre nos progrès rapides depuis le début du mandat en juin. Nous sommes impatients de nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises canadiennes exceptionnelles, à travers le Canada, au cours des années à venir. »

FCC est une filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada (« CDEV »).

« En tant que conseillère spécialisée pour le gouvernement du Canada sur des mandats financiers complexes et en tant que société mère du FCC, la CDEV est fière de contribuer aux initiatives canadiennes de décarbonation en vue d'accélérer la transition vers une économie propre par l'intermédiaire de FCC. La CDEV félicite l'équipe de Gestion d'actifs FCC pour cet investissement inaugural, s'est réjouie Elizabeth Wademan, présidente et cheffe de la direction de la CDEV. La participation de Gestion d'actifs FCC, une filiale d'Investissements PSP, qui fournira une expertise en investissement, sans lien de dépendance avec le gouvernement, maximisera les résultats du FCC, et la CDEV, par l'intermédiaire du conseil d'administration de FCC, continue d'assurer la surveillance et la conformité. »

À propos du Fonds de croissance du Canada (FCC) et de son mandat

Il s'agit d'un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilisera des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

FCC vise à aider le Canada à atteindre les objectifs nationaux suivants en matière de politiques économiques et climatiques :

a) réduire les émissions et atteindre les cibles climatiques du Canada; b) accélérer le déploiement de technologies clés, comme l'hydrogène à faible teneur en carbone, ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone; c) faire prendre de l'expansion aux entreprises qui créeront des emplois et stimuleront la productivité et la croissance propre dans les secteurs nouveaux et traditionnels de la base industrielle canadienne; d) favoriser le maintien de la propriété intellectuelle au pays; e) tirer parti de la richesse en ressources naturelles du Canada et renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles pour assurer le bien-être économique et environnemental futur du Canada.

Consultez le Document d'information technique publié par Finances Canada pour en savoir plus sur le mandat de FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement. Vous pouvez également visiter le www.cgf-fcc.ca.

À propos d'Investissements PSP

Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada, avec un actif net sous gestion de 243,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Elle gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour FCC. Gestion d'actifs FCC a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour FCC.

Renseignements prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs ou des renseignements prospectifs (collectivement des « renseignements prospectifs »). Les renseignements prospectifs se rapportent à des événements ou à des rendements futurs. Tout renseignement autre que les énoncés relatifs aux faits historiques constituent des renseignements prospectifs.

FCC estime que les attentes, les hypothèses et les facteurs importants exprimés dans les renseignements prospectifs contenus aux présentes sont raisonnables en date de leur publication, mais rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts. Les renseignements prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement des attentes de FCC exprimées aux présentes ou sous-entendues par de tels renseignements prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas s'appuyer outre mesure sur ces renseignements prospectifs. Tous les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus.

Les lecteurs sont prévenus que ces événements ou circonstances pourraient entraîner un écart important entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels renseignements prospectifs. Les énoncés, y compris les renseignements prospectifs, sont formulés en date du présent communiqué de presse, et FCC n'assume nullement l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces renseignements prospectifs pour qu'ils tiennent compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres. Les renseignements prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde.

