Fonds d'initiatives nordiques - Près de 2 M$ pour 18 projets de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, la ministre responsable de l'Emploi, la ministre responsable de région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, sont fiers d'annoncer que 18 projets de la région de la Côte-Nord obtiendront un soutien financier de 1 988 961 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN).

Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, comme la culture maraîchère, la biodiversité nordique et l'aide à l'emploi, représentent des investissements totaux de près de 6 millions de dollars dans la région.

En tout, 33 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues. Il s'agit du cinquième appel de projets du FIN. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 16,9 millions de dollars.

« Je suis ravie que notre gouvernement dispose du Fonds d'initiatives nordiques pour soutenir les projets locaux au nord du 49e parallèle. Les dix-huit initiatives sélectionnées auront des retombées très positives pour la région de la Côte-Nord. On parle de projets mobilisateurs qui feront une différence dans le quotidien des communautés concernées. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Il est essentiel de rendre notre territoire plus attrayant et d'encourager les investissements locaux. Ces investissements, se chiffrant à près de 2 millions de dollars pour 18 projets d'ici, est un pas de plus dans cette direction. La variété des projets sélectionnés reflète la vitalité de notre région! Félicitations à ceux et celles au cœur de ces projets! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis heureux de voir que les organismes et les entrepreneurs de la Côte-Nord ont répondu avec enthousiasme à l'appel du Fonds d'initiatives nordiques. Bravo à tous les acteurs qui contribuent au développement de mon comté et de toute la région! Les projets que vous entreprenez revêtent une importance capitale pour la Côte-Nord. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues de la région de la Côte-Nord et le montant octroyé :

La Coopérative de solidarité de Rivière-Saint-Jean-Magpie implantera une coopérative alimentaire dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean. (89 243 $)

Le Conseil des Innus d'Unamen Shipu effectuera une étude de faisabilité pour la construction d'une maison de la culture à Unamen Shipu, qui inclura une salle de spectacle et une salle d'exposition. (100 000 $)

des Innus d'Unamen Shipu effectuera une étude de faisabilité pour la construction d'une maison de la culture à Unamen Shipu, qui inclura une salle de spectacle et une salle d'exposition. (100 000 $) Le département de techniques d'aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau créera un laboratoire d'aquaculture pour la recherche et le développement en ichtyologie (partie de la zoologie qui traite des poissons) ainsi que pour la diffusion des connaissances sur les activités fauniques nordiques. (99 500 $)

créera un laboratoire d'aquaculture pour la recherche et le développement en ichtyologie (partie de la zoologie qui traite des poissons) ainsi que pour la diffusion des connaissances sur les activités fauniques nordiques. (99 500 $) La Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic coordonnera l'implantation d'un jardin potager dans la cour de l'école primaire Saint-Cœur-de- Marie de Baie-Comeau afin d'offrir des ateliers de culture maraîchère aux élèves. (15 705 $)

| Centre de ressources périnatales de la Manic coordonnera l'implantation d'un jardin potager dans la cour de l'école primaire Saint-Cœur-de- afin d'offrir des ateliers de culture maraîchère aux élèves. (15 705 $) La Coop de solidarité de Gallix construira un bâtiment moderne et écoresponsable qui hébergera une épicerie, un coin café et une station-service munie de bornes de recharge électrique. (500 000 $)

construira un bâtiment moderne et écoresponsable qui hébergera une épicerie, un coin café et une station-service munie de bornes de recharge électrique. (500 000 $) Environnement Côte-Nord amorcera la mise en commun des connaissances et l'implantation d'un réseau favorisant la protection et la gestion de la biodiversité nordique de la Côte-Nord. (93 383 $)

La Ville de Schefferville réalisera une étude d'avant-projet pour la création d'un écoquartier adapté aux réalités de villes isolées nordiques, de personnes seules, en couple ou de familles. (100 000 $)

réalisera une étude d'avant-projet pour la création d'un écoquartier adapté aux réalités de villes isolées nordiques, de personnes seules, en couple ou de familles. (100 000 $) La Société des Amis des Monts Groulx restaurera et sécurisera certains secteurs dangereux du sentier Harfang Nord situé dans le massif des Monts Groulx. (100 000 $)

La Ville de Schefferville acquerra des équipements de recyclage d'asphalte, nécessaires à l'amélioration de son réseau routier. (100 000 $)

acquerra des équipements de recyclage d'asphalte, nécessaires à l'amélioration de son réseau routier. (100 000 $) La MRC de Manicouagan mandatera une firme pour l'élaboration d'un plan de développement pour l'aéroport de Baie-Comeau . (100 000 $)

. (100 000 $) Le centre de dépannage du parc Ferland de Sept -Îles remplacera les fondations de son bâtiment afin de pérenniser ses services à la population. (31 500 $)

-Îles remplacera les fondations de son bâtiment afin de pérenniser ses services à la population. (31 500 $) Le conseil de bande de Uashat Mak Mani-Utenam mettra en place un programme visant à former 6 à 10 opérateurs en traitement de l'eau, issus de sa communauté. (100 000 $)

La MRC du Golfe-du- Saint-Laurent élaborera une étude sur les problématiques et les solutions concrètes en lien avec l'habitation sur le territoire de la MRC. (100 000 $)

élaborera une étude sur les problématiques et les solutions concrètes en lien avec l'habitation sur le territoire de la MRC. (100 000 $) Environnement Côte-Nord réalisera une étude d'avant-projet de Maison du développement durable, sous forme de bâtiment vert multifonctionnel, pour la région de Sept-Îles. (79 000 $)

L'Accueil Marie-de-l'Incarnation de Baie-Comeau ajoutera six places à sa halte-garderie afin de soutenir l'intégration en emploi des familles de nouveaux immigrants dans la MRC de Manicouagan. (93 343 $)

ajoutera six places à sa halte-garderie afin de soutenir l'intégration en emploi des familles de nouveaux immigrants dans la MRC de Manicouagan. (93 343 $) La Résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Outardes offrira un programme de réinsertion sociale et professionnelle par le travail du bois. (91 423 $)

de offrira un programme de réinsertion sociale et professionnelle par le travail du bois. (91 423 $) Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire souhaite sensibiliser la population au sujet de la préservation des écosystèmes aquatiques situés à l'embouchure de la rivière Manicouagan. (95 864 $)

La Distillerie Vent du Nord récupérera les résidus de sa production pour les revaloriser. (100 000 $)

