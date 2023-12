Fonds d'initiatives nordiques - 545 000 $ pour deux projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le Comité de développement de Girardville, municipalité qui se trouve au nord du 49e parallèle, obtiendra un soutien financier de 500 000 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN) pour améliorer les installations du Marché Girardville. L'Institut nordique du Québec recevra, de son côté, 45 000 $ pour organiser un forum sous le thème « L'impact des changements climatiques sur les écosystèmes et la recherche autochtone ».

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina. En tout, 33 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

La somme octroyée au Comité de développement de Girardville lui permettra de rénover les cuisines et l'épicerie du Marché Girardville pour mieux desservir l'ensemble de la population de la municipalité et de celles des environs. L'Institut nordique du Québec réunira les représentants et les acteurs autochtones dans le cadre d'un forum sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et la recherche autochtone.

Il s'agit du cinquième appel de projets du FIN. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 16,9 millions de dollars.

Citation :

« Grâce au travail de la Société du Plan Nord, le Fonds d'initiatives nordiques aura permis à 12 projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean de prendre leur envol depuis décembre 2020. Cela générant des investissements totaux de plus de 3,2 millions de dollars et des retombées tangibles sur le territoire nordique. Bon succès aux promoteurs! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Je suis ravie que la municipalité de Girardville puisse bénéficier du soutien du Fonds d'initiatives nordiques pour améliorer son offre alimentaire dans la région. Cela contribuera assurément au mieux-être de la communauté. Pour sa part, l'initiative de l'Institut nordique du Québec souligne l'importance de la collaboration dans la compréhension des enjeux environnementaux et de la recherche autochtone. Je suis heureuse que notre région puisse être le lieu de ces échanges.»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Pour rendre notre région plus attrayante, il faut dynamiser l'économie locale et investir chez nous. Félicitations aux acteurs de notre région qui osent, et qui auront des impacts concrets pour les habitants du territoire nordique.»

Nancy Guillemette, députée de Roberval

