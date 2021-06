Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Pour une métropole dynamique et bienveillante : la ministre Chantal Rouleau annonce une aide de 4,7 M$ pour soutenir 19 projets

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec l'appui du gouvernement du Québec que prendront vie, dès cet été, de nombreuses initiatives structurantes et innovantes qui contribueront à la vitalité et à l'affirmation de Montréal. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que 19 projets bénéficieront de l'appui financier du gouvernement du Québec. Ces projets, répartis dans divers quartiers, ont été retenus à la suite de l'appel à projets Pour une métropole dynamique et bienveillante, dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Les sommes accordées pour le déploiement de ces projets représentent un investissement total de près de 4 700 000 $. Proposées par des organisations de différents secteurs d'activité, les initiatives soutenues permettront aussi d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la région métropolitaine, tout en stimulant la solidarité et leur sentiment d'appartenance.

Citation :

« Il y a quelques mois, nous avons interpellé les forces vives de la métropole et notre appel a été entendu. Beaucoup d'organismes ont présenté des idées audacieuses et créatives qui contribueront à la vitalité et à l'affirmation de Montréal. L'engagement des gens qui souhaitent rendre notre métropole plus dynamique et plus bienveillante me fait chaud au cœur. Je suis heureuse de constater que le soutien du gouvernement du Québec aidera à la réalisation de nombreux projets à vocation sociale, communautaire ou culturelle qui contribueront à donner à Montréal et sa région l'impulsion dont elles ont besoin. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les aides financières sont octroyées dans la foulée de l'appel à projets Pour une métropole dynamique et bienveillante, lancé en novembre dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour la région de Montréal, durement affectée par la COVID-19.

L'appel à projets s'inscrivait dans le cadre du volet 2 du FIRM, visant à répondre aux priorités gouvernementales et territoriales au regard d'enjeux spécifiques à la région métropolitaine.

L'appel à projets s'adressait aux organismes à but non lucratif des milieux communautaires, culturels et économiques, aux coopératives et aux organismes municipaux. Les initiatives retenues devaient débuter entre le 1 er mai et le 31 août 2021.

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces initiatives contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets

Pour une métropole dynamique et bienveillante

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur les appels à projets, rendez-vous au https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole.

