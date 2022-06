Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Pour une communauté connectée : la ministre Chantal Rouleau annonce plus de 9,7 M$ pour soutenir plusieurs projets

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que 35 projets bénéficieront de l'appui financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Ces projets ont été retenus à la suite de l'appel à projets Pour une communauté connectée, qui visait à apporter des solutions innovantes pour améliorer la santé urbaine et tisser des liens durables entre les milieux de vie ou les personnes, particulièrement les plus vulnérables. Les sommes accordées pour leur déploiement représentent un investissement total de plus de 9,7 M$.

Proposées par des organisations de différents secteurs d'activité, les initiatives soutenues contribuent à renforcer le sentiment de fierté, à améliorer les milieux de vie ou encore à favoriser le vivre-ensemble et les échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Citation :

« En lançant cet appel à projets, nous voulions connecter différents acteurs du territoire pour faire émerger des actions concrètes et adaptées aux réalités urbaines. Cette mobilisation du milieu permettra à Montréal de bénéficier de la communauté connectée que nous souhaitons. Les projets innovants que nous vous annonçons aujourd'hui font partie de la solution. Ils mettent de l'avant l'inclusion, la réinsertion, la solidarité sociale, la culture, le développement durable, et plus encore. Je suis très fière de constater à quel point les organismes ont répondu présents et ont proposé des initiatives structurantes et porteuses qui, dès maintenant, pourront participer à accroître le bien-être de la population métropolitaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les aides financières sont octroyées dans la foulée de l'appel à projets Pour une communauté connectée, lancé en novembre dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour améliorer les déterminants de la santé urbaine sur le territoire du Grand Montréal.





lancé en novembre dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour améliorer les déterminants de la santé urbaine sur le territoire du Grand Montréal. L'appel à projets s'inscrivait dans le cadre du volet 2 du FIRM, pour répondre aux priorités gouvernementales et territoriales au regard d'enjeux spécifiques à la région métropolitaine. Il s'adressait aux organismes à but non lucratif des milieux communautaires, culturels et économiques, aux coopératives et aux organismes municipaux. Les initiatives retenues devaient débuter entre le 1 er juin et le 31 décembre 2022.





juin et le 31 décembre 2022. Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets, représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets

Pour une communauté connectée

Lien connexe :

Inscrivez-vous à l'infolettre du FIRM.

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746