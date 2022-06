Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec octroie plus de 725 000 $ à deux organismes de Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - De passage à Montréal-Nord aujourd'hui, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet d'Un itinéraire pour tous, Action solidaire du Nord-Est, ainsi que celui de la Table de quartier de Montréal-Nord, Mise en œuvre du Plan de développement social 2021-2026 de Montréal-Nord : renforcement des capacités de milieu, reçoivent un soutien respectif de 240 000 $ et de 486 000 $ du gouvernement du Québec.

Leurs projets ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Le projet d'Un itinéraire pour tous consiste à développer la participation citoyenne dans le nord-est de Montréal-Nord pour pérenniser un milieu de vie convivial. Celui de la Table de quartier de Montréal-Nord vise à outiller les équipes et les organismes investis dans la réalisation du Plan de développement social de Montréal-Nord. Ces initiatives s'additionnent aux efforts du gouvernement du Québec et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie et accroître le bien-être de la population métropolitaine. Ces sommes s'ajoutent à l'important bilan gouvernemental en matière de soutien aux organismes communautaires de Montréal.

Citations :

« Les organismes communautaires jouent un rôle de premier plan pour créer des milieux de vie dynamiques. Les projets d'Un itinéraire pour tous et de la Table de quartier de Montréal-Nord sont un bel exemple de ce que nous souhaitions en lançant cet appel, c'est-à-dire mobiliser les acteurs du milieu, tisser des liens durables et connecter la communauté. Lors de mes visites aujourd'hui, j'ai pu constater combien ces organismes sont mobilisés pour renforcer le tissu social de leur quartier. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce à ce soutien, nous comptons faciliter la connexion des personnes du Nord-Est de Montréal-Nord à leur communauté par le référencement et les services de proximité, par la réalisation d'activités et de services par et pour ces personnes et par des actions favorisant un vivre-ensemble harmonieux et une plus grande cohésion sociale. Nos citoyennes et citoyens disposeront de plus d'outils pour affirmer leur pouvoir d'agir sur leur communauté et en assurer le développement. »

Ousseynou Ndiaye, directeur général d'Un itinéraire pour tous

« Le financement reçu aujourd'hui facilitera la reconnaissance des besoins ciblés par notre communauté, l'identification des possibilités de financement et permettra d'outiller et d'accompagner les organisations dans la rédaction de projets pour y répondre. La constitution d'une équipe qui se consacrera à ces objectifs nous permettra de poursuivre le déploiement de l'offre de service actuelle des organismes tout en stimulant l'innovation sociale et sa traduction en projets tangibles. Il s'agit d'un levier important pour la mise en œuvre de notre plan collectif. »

Isabelle Laporte, vice-présidente du conseil d'administration de la Table de quartier de Montréal-Nord

Fait saillant :

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

