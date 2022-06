Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec octroie plus de 320 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet du Partenariat du Quartier des spectacles, Un plan triennal de verdissement pour un Quartier des spectacles en santé, reçoit un soutien de 321 749 $ du gouvernement du Québec.

Un plan triennal de verdissement pour un Quartier des spectacles en santé a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel à projets visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Le projet du Partenariat du Quartier des spectacles consiste à mettre en place un plan de verdissement triennal pour le secteur. Ce plan permettra d'élaborer une stratégie pour consolider la canopée urbaine composée d'arbres en pot et d'effectuer des travaux de recherche sur la physiologie de ces arbres ainsi que sur les effets du verdissement sur la santé communautaire. Cela se fera en collaboration avec des experts, les utilisateurs du Quartier des spectacles et les entreprises et les promoteurs qui opèrent sur le territoire. Cette initiative s'ajoute à l'important bilan du gouvernement du Québec pour soutenir la vitalité du centre-ville.

Citations :

« Le projet du Partenariat du Quartier des spectacles agit sur plusieurs fronts. D'abord, il s'agit d'un geste supplémentaire qui est posé pour permettre à notre centre-ville de s'afficher comme pôle social, culturel et touristique. Cela lui permettra de poursuivre sur sa lancée alors que notre centre-ville est l'un de ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Ensuite, il répond à des besoins de végétalisation des zones urbaines et de verdissement des centres-villes. Je suis donc très fière d'appuyer cette initiative et je remercie toutes les équipes qui y travaillent. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis plusieurs années, le Partenariat mesure à quel point il est salutaire et sain de s'engager dans la transition écologique et la lutte contre les îlots de chaleur, que ce soit avec Les Jardins Gamelin ou son parc d'arbres en pot sur les espaces publics. Nous sommes donc très heureux de ce soutien qui nous permettra de déployer notre stratégie en faveur de la qualité de vie au centre-ville à l'aide de projets de recherche innovants et d'initiatives de sensibilisation des publics et des promoteurs. Nous souhaitons ainsi améliorer l'expérience de vie des résidents autant que l'accueil des visiteurs et des festivaliers du Quartier des spectacles. »

Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Fait saillant :

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

