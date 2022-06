Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec octroie 600 000 $ à l'Orchestre Métropolitain

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet L'Orchestre Métropolitain, plus près que jamais des Montréalaises et Montréalais, reçoit un soutien de 600 000 $ du gouvernement du Québec.

L'Orchestre Métropolitain, plus près que jamais des Montréalaises et Montréalais a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine en vue d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Avec ce projet, l'Orchestre Métropolitain souhaite démocratiser l'accès à la culture en offrant des concerts gratuits dans différents parcs de Montréal, en diversifiant son offre pour la collectivité et en développant de nouveaux programmes de médiation. Cette initiative s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec et du milieu communautaire pour améliorer les milieux de vie et accroître le bien-être de la population métropolitaine.

Citations :

« Montréal est une importante métropole culturelle, grâce au dynamisme de nos artistes si talentueux. Le projet de l'Orchestre Métropolitain permet à l'ensemble des citoyennes et citoyens de retrouver nos musiciennes et musiciens dans un contexte convivial. Avec sa démarche inspirante, l'Orchestre contribuera à la diffusion de la culture à un large public pour lui permettre d'apprécier et de découvrir des symphonies en tout genre. Je suis très fière de soutenir cette initiative qui témoigne de toute la créativité et de toute la résilience dont nos artistes sont capables. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au nom des musiciennes et musiciens de l'Orchestre Métropolitain, je tiens à remercier chaleureusement Mme Chantal Rouleau pour cette annonce et l'inestimable appui du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole envers nos efforts pour favoriser l'accessibilité de la musique symphonique afin de rejoindre le plus grand nombre de Montréalaises et Montréalais. Nous sommes fiers d'apporter un peu de beauté et de maintenir le lien précieux et durable que l'Orchestre a développé au cours des quarante dernières années avec le public. »

Jean R. Dupré, président-directeur général, Orchestre Métropolitain

Fait saillant :

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Lien connexe :

