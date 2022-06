Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec octroie 150 000 $ à la Jeune Chambre de commerce de Montréal

MONTRÉAL , le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), Un réseau d'allié.e.s, reçoit un soutien de 150 000 $ du gouvernement du Québec.

Un réseau d'allié.e.s a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Par la mise en place d'un mécanisme structurant misant sur la collaboration des acteurs concernés, le projet de la Jeune Chambre de commerce de Montréal vise à favoriser une plus grande inclusion de jeunes issus de la diversité culturelle au sein de la communauté d'affaires québécoise. En contribuant à l'amélioration de certains déterminants sociaux et économiques de la santé, ce projet s'additionne aux efforts du gouvernement du Québec pour accroître le bien-être de la population métropolitaine.

Citations :

« Avec ce projet structurant et inspirant, la Jeune Chambre de commerce de Montréal connecte à la fois les leaders ethnoculturels, les dirigeants de grandes entreprises et les membres des milieux professionnel et communautaire. Je suis fière que nous soutenions cette initiative qui permet de renforcer l'écosystème économique de la métropole. Elle permettra d'outiller les jeunes aux réalités du marché du travail, de sensibiliser les institutions à la pluralité culturelle en plus de créer des ponts entre les gens d'affaires et leurs futurs employés. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En appuyant le projet Un réseau d'allié.e.s, qui permettra au milieu des affaires de tisser de nouveaux liens avec les communautés sous-représentées, le FIRM aura un réel impact sur la relève d'affaires que représente la Jeune Chambre de commerce de Montréal. L'inclusion et la diversité sont deux notions au cœur des priorités de la JCCM, et nous sommes ravis de compter sur le soutien du FIRM, qui partage ces valeurs qui nous sont chères. »

Habi Gerba, présidente et porte-parole de la JCCM

Fait saillant :

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Lien connexe :

