Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec lance un appel à projets pour améliorer les milieux de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer l'ouverture d'un appel à projets sous le thème Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal.

Visant à soutenir la réalisation de nouvelles initiatives locales et structurantes pour répondre à des enjeux sociaux présents dans l'Est de Montréal, cet appel à projets est lancé dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) du Secrétariat à la région métropolitaine (SRM). Les projets retenus pourraient notamment être liés à la prévention de la criminalité, l'inclusion sociale, la sécurité alimentaire, l'accès aux services, l'intégration des populations marginalisées et la réduction des inégalités.

Cet appel à projets thématique s'inscrit dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal. S'ajoutant aux nombreux projets en cours visant l'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie, les initiatives qui seront soutenues contribueront à donner une nouvelle impulsion à ce territoire à fort potentiel.

Citation :

« Je suis très fière de cet appel thématique, car je sais qu'il en ressortira des idées créatives et audacieuses qui nous aideront à soutenir des milieux de vie en propulsant des projets concrets dans l'Est. Les initiatives retenues seront complémentaires à tout ce qui est mis en place dans le cadre de la Déclaration pour revitaliser ce territoire au potentiel de développement immense. Le prolongement du REM, l'aménagement de la plage de l'Est ou la réhabilitation des terrains contaminés sont autant d'initiatives en cours qui démontrent les grandes ambitions que nous avons pour l'Est. Mais la revitalisation de ce territoire passe d'abord et avant tout par des milieux de vie inclusifs, solidaires et sécuritaires, car c'est le bien-être des citoyennes et des citoyens qui doit demeurer au cœur de ce grand chantier. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'appel à projets s'inscrit dans le cadre du volet 2 du FIRM, visant à répondre aux priorités gouvernementales et territoriales au regard d'enjeux spécifiques à la région métropolitaine. Il s'adresse aux organismes à but non lucratif des milieux communautaires, culturels et économiques, aux coopératives et aux organismes municipaux.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour déposer leurs projets, et ceux-ci doivent débuter entre le 1 er décembre 2021 et le 30 juin 2022.

décembre le 30 juin 2022. Jusqu'à maintenant, deux autres appels à projets thématiques ont eu lieu : Initiatives pour une métropole résiliente, qui s'est terminé le 15 septembre 2021, et Printemps-été 2021 : Pour une métropole dynamique et bienveillante, qui s'est terminé le 15 mars 2021.

qui s'est terminé le 15 septembre qui s'est terminé le 15 mars 2021. Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur les appels à projets, rendez-vous au https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole.

Inscrivez-vous à l'infolettre du FIRM.

Visitez Québec.ca pour en savoir plus sur la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746