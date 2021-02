Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - La ministre Chantal Rouleau annonce une aide de 4,8 M$ pour soutenir 31 projets qui favoriseront une métropole résiliente

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que 31 projets bénéficieront de l'appui du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Dans différentes sphères d'activité, chaque projet favorise la résilience de la métropole, que ce soit en misant sur l'engagement de proximité, la diversification de l'économie, l'amélioration de la qualité de vie ou encore la cohésion sociale. Les sommes accordées représentent un investissement total de près de 4,8 millions de dollars.

Ces aides financières sont octroyées dans la foulée de l'appel à projets sous le thème de la résilience lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du FIRM. Il visait à soutenir des initiatives porteuses, structurantes et innovatrices pour la région métropolitaine, durement affectée par la COVID-19.

Citation :

« Je suis très heureuse qu'autant d'organismes aient répondu à l'appel, et je suis surtout fière du soutien que le gouvernement du Québec leur fournira. Ces initiatives démontrent bien la créativité des gens qui œuvrent sur le terrain, leur capacité d'adaptation et leur désir de voir Montréal rayonner de nouveau. La région métropolitaine a beaucoup souffert, mais elle a encore beaucoup à donner. Les actions découlant de l'appel à projets aideront notre métropole à ressortir de cette crise plus forte, en plus d'apporter aux citoyennes et aux citoyens du réconfort et de l'espoir pour les mois à venir. C'est aussi ça, une métropole résiliente. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Cet appel à projets s'inscrivait dans le cadre du volet 2 du FIRM, récemment révisé pour répondre avec encore plus d'agilité aux priorités gouvernementales et territoriales en regard d'enjeux spécifiques à la région métropolitaine.

L'appel à projets s'adressait aux organismes à but non lucratif des milieux communautaires, culturels et économiques, aux coopératives et aux organismes municipaux. Les initiatives retenues devaient débuter entre le 1 er décembre 2020 et le 30 avril 2021.

décembre le 30 avril 2021. Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces initiatives contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Un autre appel à projets est en cours, sous le thème Pour une métropole dynamique et bienveillante. Le Secrétariat à la région métropolitaine interpelle les forces vives de la métropole souhaitant mettre sur pied des initiatives structurantes et innovantes pour répondre aux enjeux économiques et socioculturels de la région montréalaise. Les projets présentés sont acceptés jusqu'au 15 mars 2021 et doivent débuter entre le 1er mai et le 31 août 2021.

Liste des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets

sous le thème de la résilience

Pour obtenir plus d'information sur les appels à projets, rendez-vous au https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 438 863-7180 Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales, et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746