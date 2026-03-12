Modification réglementaire - Abitibi-Témiscamingue Règles de la pêche sportive dans un secteur du lac Kipawa (baie de Kipawa), au lac Sans nom (de la Ville) et au lac de la Petite Prairie

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour un secteur de la baie de Kipawa, le lac Sans nom (de la Ville) à La Sarre et le lac de la Petite Prairie à Béarn (Témiscamingue).

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Modification de la période de pêche hivernale pour un secteur, la baie de Kipawa, du lac Kipawa : ouverture journalière le premier samedi de mars;

Diminution de la limite quotidienne de prise des ombles et des truites à trois en tout dans les lacs suivants : Lac Sans nom (de la Ville), secteur La Sarre (48° 48' 23'' N., 79° 10' 01'' O.); Lac de la Petite Prairie, secteur Béarn (47° 16' 48'' N., 79° 15' 22'' O.).



Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

