Le Québec et la Californie tiendront une vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre le 20 mai 2026

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le California Air Resources Board (CARB) annoncent la tenue d'une vente aux enchères conjointe le 20 mai prochain.

La publication de l'avis de vente aux enchères, qui détaille le nombre d'unités d'émission mises en vente, les prix minimaux ainsi que les modalités d'inscription, marque le début de la période d'inscription. Cette dernière prendra fin le 20 avril 2026.

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L'avis de vente aux enchères no 47 du 20 mai 2026 est disponible dans le site Web du MELCCFP au www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

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