Ouverture de la pêche hivernale sur la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce pour une activité citoyenne le 21 février 2026
28 janv, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive, le 21 février 2026 seulement, dans un secteur de la rivière Chaudière situé dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce.
Nous informons les pêcheurs que la pêche hivernale sera ouverte :
- Entre une droite perpendiculaire au courant passant par le point 46° 18' 31" N., 70° 53' 09" O. et située à 60 mètres en aval du pont 00793 de la route 276, reliant la rue Martel et la route Lagueux (46° 18' 31" N., 70° 53' 09" O.), et une droite perpendiculaire au courant passant par le point 46° 18' 42" N., 70° 53' 16" O. et située à 450 mètres en aval de ce pont;
- Durant cette période, les limites de prise et de possession de la zone de pêche 4 s'appliquent.
Les pêcheurs doivent avoir un permis de pêche valide et peuvent pêcher avec un maximum de cinq lignes sur ce plan d'eau, qu'il soit couvert de glace ou non.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettra aux personnes participantes de se stationner au chalet municipal (57, rue Martel, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, G0S 2V0) et offrira un accès à l'eau à partir du stationnement. Le chalet municipal sera également accessible à des fins sanitaires et pour se réchauffer au besoin.
Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.
