Fondaction Gestion d'actifs renforce son positionnement en finance durable et d'impact en nommant Marc-André Binette vice-président et directeur général

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Marc-André Binette devient vice-président et directeur général de Fondaction Gestion d'actifs (FGA), gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Fort de son leadership en finance durable et d'impact, Marc-André est reconnu pour sa détermination à instaurer des changements significatifs et sa capacité à innover, comme en attestent les nombreuses initiatives structurantes de sa feuille de route. Il a contribué, entre autres, à la mise en place de diverses solutions d'investissement visant à résoudre des problématiques clés telles que l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, le capital naturel et le logement abordable.

« La nomination de Marc-André à la tête de FGA témoigne de notre engagement continu à repousser les limites de l'innovation financière. Avec son expérience étendue dans le domaine des investissements, il jouera un rôle déterminant dans le développement de FGA, une filiale de Fondaction créée en 2022, au sein de la communauté financière au Québec et à l'échelle mondiale. Son expertise précieuse est un atout indéniable complétant notre équipe chevronnée d'experts en investissement et en impact pour structurer des opportunités d'investissement uniques et canaliser les capitaux dans des thématiques d'impact à fort potentiel », mentionne Stéphan Morency, président du conseil d'administration de Fondaction Gestion d'actifs.

Marc-André cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'investissement, dont 12 ans chez Fondaction où il a dirigé les équipes responsables des projets d'immobiliers durables, d'infrastructures sociales ainsi que des fonds de placements privés et du co-investissement. Tout en poursuivant ses activités à Fondaction en tant que chef adjoint à l'investissement, immobilier et infrastructures sociales, Marc-André assurera la codirection de FGA aux côtés de Patrick Cabana, vice-président et directeur général de FGA. Il siège à plusieurs conseils d'administration et comités de placement, notamment celui de Canadian Venture Capital & Private Equity Association (CVCA) et de Patrimonica Gestion d'actifs.

À propos de Fondaction Gestion d'actifs (FGA)

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie.

FGA gère actuellement des plateformes de fonds totalisant plus de 480 M$ œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

