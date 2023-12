Fondaction Gestion d'actifs et Priori-T Capital mobilisent près de 130 M$ pour leur fonds Inlandsis II dédié à la lutte aux changements climatiques et accueillent Investissement Québec parmi les investisseurs

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Fondaction Gestion d'actifs, gestionnaire d'impact, et Priori-T Capital, sont heureux d'annoncer la clôture finale de leur fonds Inlandsis II, soit l'un des plus importants fonds d'investissement de projets de réduction de GES au Canada. Le fonds s'est clôturé à près de 130 M$, dépassant ainsi l'objectif de financement initial grâce à l'arrivée d'Investissement Québec à titre d'investisseur.

Cette annonce s'est tenue à Dubaï dans le cadre de la COP 28, conférence internationale de l'Organisation des Nations unies consacrée aux enjeux liés aux changements climatiques, en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Stéphan Morency, président du conseil d'administration de Fondaction Gestion d'actifs et Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« En dépassant notre objectif de financement, nous célébrons bien plus qu'une réussite financière. Notre modèle innovant en finance carbone, développé au Québec, répond de manière proactive à l'urgence de la crise climatique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative essentielle accélère une transformation profonde et durable de l'économie », mentionne Stéphan Morency, président exécutif du conseil d'administration de Fondaction Gestion d'actifs.

« Investissement Québec est fier de contribuer au Fonds Inlandsis II dans le cadre de cette clôture finale. En nous associant avec des joueurs clés de l'écosystème financier, nous remplissons pleinement notre rôle en comblant les lacunes dans la chaîne des capitaux, tout en favorisant la décarbonation de notre économie », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Ce nouvel investissement renforce non seulement notre position dans la finance durable, mais souligne également le leadership du Québec dans ce domaine essentiel. C'est un témoignage de notre engagement commun à avoir un impact positif, et je suis enthousiaste à l'idée de l'influence que nous pouvons avoir collectivement sur la finance durable. » mentionne Vital Proulx, président du conseil de Priori-T Capital.

« On veut faire du Québec le premier État carboneutre en Amérique et, pour y arriver, nous allons avoir besoin de beaucoup de capitaux. Avec le fonds Inlandsis II, on se dote d'un nouvel outil dans notre chaîne de financement pour atteindre nos objectifs climatiques », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Amplifier l'impact

Lancé en 2022 à hauteur de 115 M$, le fonds Inlandsis II est résolument engagé à amplifier l'impact du premier fonds d'Inlandsis en déployant ses capitaux sur les marchés réglementés et volontaires du carbone en Amérique du Nord et en accentuant ses efforts pour la préservation de la biodiversité et du capital naturel. Avec une vision sur les 10 prochaines années, le fonds Inlandsis II vise à réduire de manière significative, soit 24 millions de tonnes de CO 2 e, les émissions de gaz à effet de serre.

En plus d'Investissement Québec, ce sont plus de 30 investisseurs engagés au sein du fonds Inlandsis II dont Fondaction, Priori-T Capital, la Fondation Lucie et André Chagnon, Mandat privé institutionnel Sabius (Patrimoine Dalpé et Associés), la Société Financière Bourgie, HEC Montréal, Gestion Horizon Capital, Capital Benoit et Genus Capital Management.

Une expertise québécoise en finance carbone

Inlandsis se distingue en tant que l'un des pionniers mondiaux parmi les fonds d'investissement en lutte aux changements climatiques en basant son modèle d'affaires sur les opportunités de financement créées par les marchés du carbone. En plus de procurer des rendements compétitifs à ses investisseurs, le fonds Inlandsis déploie une approche novatrice qui cible divers types de projets de réduction des gaz à effet de serre, notamment la destruction du méthane émanant des mines désuètes et par des projets de séquestration du CO 2 dans des projets forestiers et agricoles.

À propos d'Inlandsis

Créé en 2017, la plateforme de fonds Inlandsis est soutenue depuis ses débuts par Fondaction et Priori-T Capital, tous deux basés à Montréal. Cette association a mené à la création d'un partenariat stratégique pour assurer le succès des Fonds Inlandsis. Inlandsis est la seule plateforme de fonds canadienne, et l'une des rares au monde, qui génère du rendement à ses investisseurs en utilisant les marchés du carbone pour financer des projets de réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, consultez fondsinlandsis.com.

À propos de Fondaction Gestion d'actifs (FGA)

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie.



FGA gère actuellement plus de 480 M$ à travers ses quatre plateformes de fonds œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment le support technique et technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

A propos de Priori-T Capital

Priori-T Capital développe des solutions d'investissement alternatives de lutte aux changements climatiques. L'entreprise s'appuie sur l'expérience de ses dirigeants qui, depuis 2017, ont réalisé des investissements privés en partenariat avec Fondaction dans divers projets de lutte contre les changements climatiques, dont la plateforme de fonds Inlandsis. Aujourd'hui, elle vise à créer un écosystème offrant aux investisseurs des occasions de placements misant sur le marché du carbone et offrant aux entrepreneurs un accès à des capitaux pour bâtir une économie plus verte. Pour plus d'informations : https://www.prioritcapital.com/accueil

SOURCE Fondaction Gestion d’actifs

Renseignements: Mylène Demers, [email protected], (514)261-5840