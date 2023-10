TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Rohit Mehta, président et chef de la direction de Horizons ETFs Management (Canada) Inc., et l'équipe de FNB Horizons se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de trois nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) : le FNB Horizons Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur (TSX : SPAY.U), le FNB Horizons Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur (TSX : MPAY.U)et le FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur (TSX : LPAY.U).

FNB Horizons ouvre les marchés - Jeudi 5 octobre 2023

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend un large éventail de solutions diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses situations de marché. FNB Horizons gère actuellement des actifs s'élevant à plus de 27 milliards de dollars et compte 113 FNB inscrits à la cote des grandes bourses canadiennes. FNB Horizons est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère environ 710 milliards de dollars d'actifs répartis dans 13 pays.

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: Jonathan McGuire, [email protected]