FLEXIPRÊT POUR LES FEMMES : UN NOUVEAU PROJET D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT POUR ENTREPRENEURES À TEMPS PARTIEL

SHAWINIGAN, QC, le 8 janv. 2024 /CNW/ - En présence de l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, le Réseau des SADC et CAE du Québec et la SADC Shawinigan annoncent aujourd'hui la mise en place du projet d'expérimentation, Flexiprêt pour les femmes, qui vise à offrir de l'accompagnement et du financement adapté aux flexipreneures, soit les femmes entrepreneures à temps partiel des régions du Québec.

Au nom de l'honorable Marcia Ien, ministre de Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, le ministre Champagne, a affirmé le soutien du gouvernement du Canada au projet et un investissement de 296 000 $ sur trois ans pour en assurer le déploiement. En plus de l'accompagnement, au total, plus de 1,5 M$ seront investis par les 11 SADC et CAE participants afin d'offrir des prêts aux flexipreneures.

Le directeur général du Réseau des SADC et CAE, monsieur Pascal Harvey, souligne l'importance de la mise en place d'un projet spécifique pour cette clientèle : « Les petites entreprises sont au cœur de l'économie des régions et plusieurs, surtout celles à propriété féminine, voient le jour sous forme de projet à temps partiel. Il est temps de mettre en lumière cette forme d'entrepreneuriat et d'offrir des mesures flexibles et adaptées à cette réalité. »

Un projet pour faire grandir leurs rêves à leur façon

Le projet d'expérimentation Flexiprêt pour les femmes mobilise l'expertise de 11 SADC et CAE de partout au Québec. Inspirés d'une étude sur l'entrepreneuriat féminin réalisée par la SADC de Shawinigan et en ouvrant le dialogue avec les flexipreneures, ils développeront des activités d'accompagnement pour des centaines de femmes de divers horizons, en plus d'offrir du financement à des conditions avantageuses.

Flexiprêt pavera aussi la voie à une meilleure viabilité des entreprises détenues par des femmes, ce qui créera en retour croissance, innovation et productivité, procurant ainsi des avantages économiques et sociaux plus importants au Québec. Tout au long de ce projet, des données quantitatives et qualitatives seront cumulées, afin d'établir des constats et des recommandations pour faire lever les obstacles rencontrés par les flexipreneures tout au long de leur parcours entrepreneurial.

Le flexipreneuriat : un phénomène en croissance

Le flexipreneuriat est un phénomène en croissance au Québec, et a connu une plus forte augmentation chez les femmes au cours des dernières années. Selon les plus récentes données du Global Entrepreneurship Monitoring, 72,3% des entrepreneurs émergeants au Québec œuvrent à temps partiel.

Rappelons que le terme flexipreneure a été créé par la SADC Shawinigan pour décrire une personne qui mène des activités entrepreneuriales à temps partiel tout en jonglant avec une autre occupation, comme un emploi ou des études. Le terme a été inspiré par les données d'une étude de la SADC qui démontrait que les femmes ne se reconnaissaient pas dans la définition typique du terme entrepreneur au Québec. C'est aussi pour cette raison qu'elles hésitent à demander de l'accompagnement et du financement.

« En ce qui concerne la participation au marché du travail, les femmes et les filles se heurtent encore à des obstacles pour réaliser leur potentiel. Le gouvernement du Canada s'efforce d'assurer une économie plus inclusive, durable et résiliente pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons la fierté de financer l'important travail accompli pour soutenir le projet des flexipreneures de la SADC Shawinigan. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Promouvoir la participation du plus grand nombre de femmes à notre économie n'est pas seulement la bonne chose à faire, il s'agit de la chose intelligente à faire. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Shawinigan dans la mise en place de ce projet ambitieux. En plus d'assurer la pleine participation des femmes entrepreneures à notre économie en leur offrant les meilleurs outils possibles pour prospérer et s'épanouir, il participe à encourager l'innovation au cœur même de la Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les femmes pour qu'elles prennent davantage leur place dans l'économie canadienne. Je suis donc extrêmement fière de l'appui de DEC aux SADC et aux CAE du Québec pour la mise en place du projet pilote Flexiprêt. Celui-ci permettra aux femmes de réaliser leur rêve d'être entrepreneure tout en donnant le meilleur d'elles-mêmes. Grâce à cet appui, nous leur permettons de jouer un rôle majeur dans la croissance de nos régions. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

« Nous sommes fiers aujourd'hui de lancer ce projet pilote national en partenariat avec le Réseau des SADC et CAE du Québec. Le travail que nous avons réalisé depuis 2015 afin de mieux comprendre les enjeux des femmes entrepreneures nous permettra de mieux adapter nos services et notre financement et d'aider ces femmes à réaliser leur rêve entrepreneurial. Nous espérons grandement qu'au terme de notre projet pilote, nous pourrons éventuellement partager notre expertise et développer une offre de services sur mesure partout au Québec. »

Simon Charlebois, directeur général, Société d'aide au développement des collectivités Shawinigan

SADC et CAE participants

- CAE Haute-Yamaska et région - CAE Montmagny-L'Islet - SADC Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans - SADC Chibougamau-Chapais - SADC Côte-Nord - SADC de l'Amiante - SADC de la Neigette - SADC des Îles-de-la-Madeleine - SADC Maskinongé - SADC Shawinigan - SADC Vallée de la Batiscan

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs.es et 1 500 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs.es un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

À PROPOS DE LA SADC SHAWINIGAN

La SADC Shawinigan est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle a comme mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le développement économique et social de sa collectivité.

