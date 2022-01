Fixation de loyer 2022 : L'APQ déplore que le monde locatif soit dans l'angle mort du Gouvernement !

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) déplore l'inaction du Gouvernement dans un problème connu et qui s'aggrave après après année : des taux d'augmentation de loyer dérisoires!

" Des taux d'augmentation qui ne reflètent en rien la réalité du marché, des retours sur investissements de 50 ans et aucune volonté de changement de la part du Gouvernement!" selon Martin Messier, Président de l'APQ.

Cette méthode utilisée pour calculer les taux d'augmentation est vieille de plus de 40 ans. Comment peut-on penser qu'une méthode établie en 1981 puisque refléter la réalité d'un marché 40 ans plus tard.

Et cette année, le taux accordé pour les travaux majeurs a même diminué. Comment demander aux propriétaires de logements d'entretenir leurs immeubles avec un retour sur investissements de 50 ans?

Ce taux ne cesse de baisser depuis 2020 :

2022 : 2.0%

2021 : 2.3%

2020 : 3.1%

En 2022, un propriétaire aura droit à une augmentation de 1.67$ pour chaque tranche de 1000.00$ dépensés pour des travaux majeurs.



"Les propriétaires se voient imposer de nouvelles obligations mais en contre partie, ils ne reçoivent aucune aide pour rénover, ni aide financière pour assumer les travaux majeurs nécessaires à un parc locatif en santé." d'ajouter l'APQ.



Le Gouvernement a pourtant plusieurs solutions applicables rapidement qui permettraient un rééquilibre dans la marché locatif :

Hausser le rendement sur des travaux majeurs pour un amortissement de 10 ans

Permettre une entente entre le propriétaire et le locataire avant la réalisation de travaux qui détermine la hausse des loyers

Enlever la clause G (dernier prix du loyer payé) pour une remise au prix du marché du loyer au départ du locataire

Retirer les taxes municipales et scolaires du calcul d'augmentation afin de taxer directement les locataires et non par l'entremise des locateurs

Calculo APQ pour vous

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met à la disposition l'outil de calcul "Calculo APQ".



Avec cet outil de calcul, vous pourrez effectuer aisément vos calculs d'augmentation de loyer et de dates d'envoi. Après le calcul, vous pourrez recevoir par courriel les documents générés automatiquement afin de conserver vos calculs et d'imprimer directement vos avis selon votre choix d'augmentation.

"De plus, en entrant vos données sur les conditions de votre bail (échéance, durée,...), vous saurez instantanément le délai que vous avez pour envoyer votre avis. Le propriétaire pourra télécharger le fichier sur son ordinateur et ainsi conserver ses données." de conclure l'APQ.

Téléchargez APQ mobile qui est disponible sur Google Play (Android), App Store (Apple, iPhone, iPad ) et Microsoft (Windows 10) pour faire vos calculs: https://www.apq.org/apq-mobile.aspx

Clinique de fixation de loyer APQ 2022

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) vous invite aussi à assister de façon virtuelle à la clinique de fixation de loyer APQ 2022.



Pour cette formule 2022, nous offrons l'aide aux calculs.

Inscrivez-vous afin d'obtenir de l'aide par téléphone pour le calcul de vos augmentations de loyer.



Également, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) vous donne accès de 10h à 15h à 3 conférences en webdiffusion soit :

Peut-on refuser un potentiel locataire?

Mon locataire a refusé l'augmentation de loyer

La clause G, déclarer le dernier montant de loyer payé

L'APQ vous propose aussi une conférence en direct à 10h sur comment calculer les augmentations de loyer selon les critères du Tribunal administratif du Logement (TAL).

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

