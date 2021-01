Véritable tremplin à l'échelle mondiale des produits électroniques de consommation, le salon CES attire beaucoup d'attention chaque année. Affecté par l'épidémie, le CES 2021 propose sa toute première édition virtuelle de l'histoire. Hisense a fait son entrée au salon Consumer Electronics Show 2021, à 7 h, le 11 janvier. Comme d'habitude, Hisense lancera les plus récents téléviseurs laser, représentant le plus important événement du CES. Cette année ne fait pas exception, et Hisense lance officiellement le TriChroma Laser TV avec des écrans de 75 à 100 po.

Qu'est-ce que le TriChroma Laser TV a de si spécial? Lors de la conférence de presse, Liu Xianrong, scientifique en chef de Hisense Laser Display, a expliqué que le TriChroma Laser TV est doté d'une nouvelle architecture de source lumineuse laser RVB. Les lasers de différentes couleurs sont contenus séparément et contrôlés avec précision, ce qui permet d'obtenir des couleurs plus pures. La solution de traitement numérique de la lumière (DLP) de haut niveau permet une luminosité d'image de 430 nits, ce qui dépasse celle d'un téléviseur ordinaire.

"De bicolore à pleine couleur, nous avons réalisé une amélioration de 128 % de la couleur originale RVB. La norme la plus élevée de gamme des couleurs du téléviseur peut atteindre 107 % de la gamme BT.2020. Les trois principales sources lumineuses de la couleur, atteignant une pureté de couleur extrêmement élevée, offrent une performance chromatique étonnante. La couverture de la gamme de couleurs peut atteindre jusqu'à 151 % de la norme de couleur du cinéma DCI-P3, soit près de 50 % au-delà du cinéma haut de gamme. » Selon Liu Xianrong, l'expérience qu'offre le TriChroma Laser TV de base s'est considérablement améliorée.

« Hisense a défini deux exigences cruciales en matière de visionnement immersif, à savoir la présence et l'expérience des appareils d'affichage qui doivent satisfaire aux exigences de l'immersion en famille. » Liu Xianrong explique que le téléviseur laser crée une présence avec un écran géant. Plus précisément, quelque chose d'au moins 75 po, et qui offre une couverture pleine couleur de la norme DCI-P3, et une luminosité de plus de 350 nits. Cette dernière offre aussi une expérience de visionnement rapproché et visuellement confortable. En tant que téléviseur fabriqué à l'ère de l'intelligence artificielle, le téléviseur laser répond également aux besoins de socialisation et de divertissement des familles. Par exemple, les nouveaux téléviseurs laser sont équipés de caméras intelligentes à intelligence artificielle afin de permettre une interaction très engagée, comme le karaoké en ligne et le conditionnement physique.

Depuis le lancement du premier téléviseur laser de 100 po d'Hisense en 2014, la résolution est passée de 2K à 4K; la source lumineuse est passée du laser phosphore au laser bichrome, puis au laser TriChroma; et la taille est passée de 75 po à 100 po et maintenant à 300 po! En seulement six ans, toutes ces mises à niveau et tous ces progrès ont été réalisés.

Les possibilités d'écran d'affichage à rayon laser s'accélèrent plus que jamais. Selon les statistiques, les ventes à l'étranger du téléviseur laser d'Hisense ont augmenté de 288 % sur douze mois en 2020, affichant un excellent rendement dans 17 pays, dont les États-Unis, le Mexique et l'Australie. En Chine, le téléviseur laser d'Hisense intègre trois modèles dans la liste des 10 meilleures ventes de 2020. Simultanément, l'arrivée de Samsung, Sony, LG et d'autres grands fabricants mondiaux a également donné un nouveau souffle à cette nouvelle technologie d'affichage, dominée par la Chine. Le Bureau des études de marché des produits électroniques grand public de la Chambre de commerce des produits électroniques de Chine a fait des recherches sur les consommateurs de télévision au cours des trois dernières années, et les résultats ont montré que le téléviseur laser avait le taux de recommandation le plus élevé, à 70 %, ce qui dépasse largement la moyenne de l'industrie de 54 %.

Lancée il y a seulement cinq ans au CES, la nouvelle catégorie de téléviseur laser est passée d'un marché à créneaux à un marché de masse du point de vue du marché, des consommateurs et des fabricants. La technologie d'affichage laser s'inscrit dans les principes des lois de Moore, et la croissance fulgurante du marché est sur le point de commencer.

Hisense lancera également un téléviseur laser Sonic-Screen, un téléviseur laser commercial de plus de 10 000 lumens et un téléviseur laser auto-élévateur produit en série, faisant atteindre un nouveau jalon à la technologie d'affichage laser, a déclaré M. Fisher Yu.

