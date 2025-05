À la rencontre des sources est le titre de l'œuvre imaginée par l'artiste. L'installation sculpturale se déploiera en quatre temps et sera intégrée à l'aménagement paysager du futur Espace Riopelle. L'œuvre viendra ponctuer le corridor piétonnier qui reliera le parvis avant au parvis arrière du nouveau bâtiment. Elle agira comme trait d'union poétique entre le passé et l'avenir, entre l'urbanité et le parc.

« Nous souhaitions une œuvre qui puisse se déployer sur tout le terrain, créant ainsi un dialogue avec l'architecture. Sa sculpture viendra marquer de façon significative l'arrivée des visiteuses et des visiteurs vers l'Espace Riopelle, en s'intégrant parfaitement à l'environnement paysager du nouveau pavillon créé par la firme Les architectes fabg. En plus de répondre à toutes nos attentes, la profondeur de la démarche créatrice de Fiona Annis, ses choix écologiques et les liens marquants tissés avec l'œuvre de Jean Paul Riopelle nous ont séduits. Sa poésie et sa sensibilité toucheront certainement le cœur et l'esprit des gens. », de dire d'une même voix Jean- Luc Murray, directeur général du MNBAQ, et Eve- Lyne Beaudry, directrice des collections et de la recherche au MNBAQ.

Une œuvre emblématique au cœur d'un emplacement hautement significatif

« J'ai eu envie de réaliser une œuvre originale, qui racontera de multiples histoires. Elle honorera ainsi l'héritage d'un artiste renommé et le territoire d'où il a émergé et qu'il n'a cessé d'explorer. Je souhaite inscrire un repère visuel et poétique qui marquera le paysage physique et social du Musée et créer une célébration de la nature et de la culture. »

Fiona Annis

À la rencontre des sources : une ode à la nature et à la culture

C'est une série de quatre tableaux qui ont été imaginés par Fiona Annis et qui seront réalisés en bronze coulé, incluant des éléments de marbre et d'acier. Les couleurs vibrantes et dynamiques feront notamment écho au premier tableau de Jean Paul Riopelle acquis par le Musée, Perce-neige (1956).

L'Invitation mettra en scène une échelle et un portail circulaire, deux éléments qui invitent à sauter, à se lancer. Ils proposent aussi une réflexion poétique sur l'impermanence ou la transformation perpétuelle. Le jeu des textures de l'anneau de bronze ne sera pas sans rappeler le vocabulaire visuel des œuvres de Riopelle.

La rencontre des temporalités propose trois figures imaginaires percées d'un trou. Ces figures représentent la transmission et la rencontre entre les époques. Elles seront placées dans une configuration rappelant le cercle de conte ou l'esprit du feu de camp.

La rencontre du territoire présentera trois créatures regroupées autour d'une pleine lune suspendue. Elles rappelleront la grue, motif récurrent dans l'œuvre de Riopelle, notamment dans L'Hommage à Rosa Luxemburg, auxquelles s'ajouteront des écorces de bouleau jaune et des souches, symboles emblématiques du Québec. Le bouleau jaune, cette essence indigène, devient une métaphore pour illustrer la résilience des habitants du territoire québécois.

La rencontre des savoirs sera représentée par un invitant radeau qui évoque le voyage, l'aventure. Ce dernier tableau n'est pas sans rappeler les radeaux utilisés par les Cageux pour le transport du bois à travers notre réseau fluvial. Un clin d'œil historique pertinent.

L'écologie au cœur du geste créatif

Outre le concept inspiré de l'œuvre de Fiona Annis, la dimension écologique de sa démarche vient également bonifier son projet. La fabrication de la sculpture est basée sur une éthique écologique respectueuse des matériaux et produisant un minimum de résidus. L'utilisation de matière organique avant le coulage du bronze et la technique du modèle perdu feront de cette sculpture une œuvre unique, tout en évitant les résidus engendrés par les moules.

Matérialisation en juin 2026

La réalisation de cette œuvre impose des exigences techniques de haut niveau et se fera sous la direction de Fiona Annis. L'artiste collaborera notamment avec l'Atelier du bronze d'Inverness pour la fabrication (coulage, assemblage), la finition, le transport et l'installation des éléments de sa sculpture. Le budget total du projet est de 309 233 $. Les quatre tableaux sculpturaux devraient être installés sur le terrain du futur Espace Riopelle au printemps 2026.

Fiona Annis, en bref

Née à Glasgow en 1983 et ayant grandi au Manitoba, Fiona Annis vit et travaille à Tiohtià:ke (Montréal). Avec un engagement soutenu à l'égard des matériaux et des processus analogiques, l'artiste intègre la connaissance historique à une perspective profondément contemporaine. Elle a présenté des expositions dans des centres d'artistes, des galeries et des musées au Canada et à l'étranger, incluant la Fondation Guido Molinari à Montréal, l'Institut AC à New York, le Centre canadien d'architecture à Montréal, l'Université Goldsmith à Londres, Museo Novecento à Naples, VU Photo à Québec et The Art Gallery of Alberta à Edmonton. Ses œuvres font partie des collections du Musée de la civilisation de Québec, de la Collection d'art publique de la ville d'Ottawa et du Musée national des beaux-arts du Québec.

Fiona a reçu plusieurs bourses nationales et internationales, dont le prix de déplacement de la Brucebo Foundation, qui s'est tenu à l'Observatoire de Capodimonte à Naples; le prix Jarislowsky, qui s'est tenu au Banff Centre for the Arts; et le Fonds de recherche québécois pour la société et la culture, qui s'est tenu à la Penumbra Foundation de New York. L'artiste est détentrice d'une maîtrise du Glasgow School of Art et d'un doctorat interdisciplinaire de l'Université Concordia. Elle est cofondatrice du collectif artistique La Société des archives affectives.

Le concours, en bref

C'est en avril 2024 qu'un concours national a été lancé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, pour la création de l'œuvre d'art public extérieure du futur Espace Riopelle du Musée national des beaux-arts du Québec.

Le comité de sélection, composé de représentants du ministère de la Culture et des Communications, du Musée, de la firme Les architectes fabg et de spécialistes en arts visuels, a retenu cinq finalistes parmi les dossiers déposés : Fiona Annis, Marie-France Brière, Marc-Antoine Côté, Luca Fortin et Gilles Mihalcean. Chaque artiste finaliste a reçu la somme de 15 000 $ pour procéder à la conception d'une maquette. Fiona Annis a remporté ce concours. C'est à la fin du printemps 2026 que le public pourra découvrir À la rencontre des sources, qui prendra forme dans le corridor piétonnier du futur Espace Riopelle.

Doté d'un budget de 84 M $, grâce à la contribution de plusieurs partenaires publics et privés, soit le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, les membres fondateurs de la Fondation Jean Paul Riopelle et la Fondation du MNBAQ, l'Espace Riopelle s'imbriquera parfaitement dans la cité muséale actuelle et deviendra un trait d'union harmonieux entre les pavillons Gérard-Morisset, Charles-Baillairgé et Pierre Lassonde, en plus de rehausser l'expérience des visiteuses et des visiteurs ainsi que de toutes les personnes passionnées d'art. Il abritera de façon permanente la plus grande collection publique d'œuvres de Riopelle au monde, bonifiée grâce à des dons et des prêts historiques d'œuvres provenant des collectionneurs et mécènes : Michael Audain, Pierre Lassonde, France Chrétien Desmarais et André Desmarais ainsi qu'Yseult Riopelle. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

RELATIONS DE PRESSE : Linda Tremblay, Responsable des relations de presse, MNBAQ, 418 262-4681, [email protected]; Montréal, Rosemonde Gingras, Rosemonde Communications, 514 458-8355, [email protected]