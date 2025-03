Fini les agents de sécurité à Montréal

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Les représentants du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) sonneront l'alarme ce soir au conseil municipal pour dénoncer la fin des patrouilles par les agents de sécurité. Il n'y a pas de pertes d'emplois, car les personnes occupant ces postes seront affectées à d'autres tâches, mais les enjeux de sécurité sont tout de même sérieux.

« C'est ce qu'on appelle des économies de bouts de chandelle. Qui surveillera les usines d'eau, les piscines, les bâtiments municipaux? Désormais, la police va répondre aux appels, les pompiers aussi, mais plus de patrouilles. Il n'y a pas d'économies, il y a juste des gens qui gagnent plus cher qui répondront aux appels. On déplace le budget! », de dénoncer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Sans patrouilles, il y a de réels enjeux de sécurité et de services aux citoyens et citoyennes. En octobre 2024, La Presse relatait à quel point les gardiens de sécurité étaient dépassés par les nombreux adolescents en quête de sensations fortes qui s'aventurent dans des édifices abandonnés, et ce, au péril de leur vie. Et que dire de tous ces jeunes qui tentent de rentrer dans des piscines publiques quand il n'y a pas de sauveteurs.

« Il ne faut pas seulement répondre aux incidents, il faut les prévenir. C'est à ça que ça sert les patrouilles! La Ville a des installations névralgiques que nos agents de sécurité connaissent parfaitement et nous allons perdre cette expertise », de rappeler le président syndical.

