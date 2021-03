TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Fini La Boucane Canada et TerraCycle, leader international du recyclage, lancent un partenariat sur plusieurs années pour la collecte et le recyclage du déchet le plus répandu sur la planète : le mégot de cigarette.

Au Canada, on estime que 8 000 tonnes de mégots de cigarette sont jetées par terre chaque année, la plupart à moins de trois mètres d'un cendrier. Contrairement à la croyance populaire, les mégots de cigarette ne sont pas biodégradables et ils contiennent des filtres en acétate de cellulose, dont la décomposition peut prendre jusqu'à 15 ans. Le programme national gratuit de recyclage des cigarettes Fini La Boucane aura pour objectif de collecter chaque mois des centaines de milliers de mégots jetés par terre et dans les décharges.

Ce nouveau partenariat s'appuie sur les actions menées par Fini La Boucane Canada depuis 2019 pour lutter contre la prolifération des déchets au sein des communautés locales. La réduction du tabagisme et, par conséquent, de ses mauvais effets sur la population, les communautés et l'environnement, constitue l'un des principaux objectifs de Fini La Boucane Canada.

Vasie Papadopoulos, directrice de la communication chez Rothman's Benson & Hedges Inc, l'entreprise à l'origine de l'initiative Fini La Boucane Canada, a déclaré : « Nous souhaitons un futur sans tabac, autrement dit sans cigarette. Les cigarettes ont non seulement un impact négatif sur la population, mais également sur les communautés et sur l'environnement. Ce partenariat illustre nos efforts en vue de remédier au problème des mégots de cigarette de manière concrète et mesurable. Nous avons hâte de collaborer avec TerraCycle et avec les communautés pour nettoyer et recycler correctement les déchets issus des cigarettes. »

Tous les mégots de cigarettes collectés dans le cadre du programme de recyclage Fini La Boucane seront envoyés à TerraCycle pour être recyclés. Leur traitement consiste à séparer le papier et le tabac du filtre et à les composter. Le filtre est quant à lui transformé en granulés de plastique qui peuvent servir à fabriquer des palettes d'expédition, des cendriers ou des bancs publics, par exemple.

À travers ce programme de recyclage des cigarettes, Fini La Boucane Canada entend intensifier les actions de TerraCycle, qui, depuis sa création en 2012, a permis de collecter plus de 155 millions de mégots de cigarette, d'ouvrir plus de 5 000 points de collecte au Canada et de distribuer plus de 1 550 conteneurs de recyclage pour mégots de cigarette dans les dix provinces.

Tom Szaky, fondateur et directeur général de TerraCycle a déclaré : « Les programmes de recyclage des produits du tabac de TerraCycle ont déjà rencontré un grand succès dans tout le Canada. Ce partenariat avec Fini La Boucane Canada offrira aux Canadiens encore plus de possibilités de jeter leurs cigarettes de manière responsable et de contribuer ainsi à la propreté des rivages, des trottoirs et des communautés. »

Pour rejoindre le programme de recyclage des cigarettes Fini La Boucane, les organismes communautaires peuvent s'inscrire sur le site du programme TerraCycle ici . Pour chaque livre (0,45 kg) de mégots de cigarette collectés dans le cadre de ce programme, Fini La Boucane Canada fera un don de 1 $ à une association à but non lucratif ou à l'œuvre de charité désignée par la communauté.

Papadopoulos affirme : « Le message de Fini La Boucane Canada est clair : si vous ne fumez pas, ne commencez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, changez vos habitudes. Fini La Boucane Canada entend œuvrer pour un futur sans tabac, autrement dit sans cigarette. Cela commence par inciter les Canadiens à arrêter de fumer et à débarrasser les rues des mégots de cigarette. Ce partenariat vise à créer un avenir sans tabac et sans déchets. »

À propos de Fini La Boucane Canada

Fini La Boucane Canada est une initiative de Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc. Pour davantage d'informations, consultez http ://www.unsmoke.ca.

À propos de TerraCycle

TerraCycle® est une entreprise innovante spécialisée dans le traitement des déchets, dont la mission est de faire disparaître le concept même de déchet. Présente dans 20 pays, TerraCycle s'associe à de grandes entreprises de produits de consommation, à des distributeurs et à des villes, pour recycler des produits et des emballages. Cela va des couches usagées jusqu'aux mégots de cigarettes, qui finiraient autrement dans des décharges ou seraient incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec ces grandes entreprises pour qu'elles incorporent dans leurs activités des programmes de gestion des déchets difficiles à recycler (tels que les plastiques qui polluent les océans) pour leurs produits et leurs emballages. Sa nouvelle initiative, qui s'appelle Loop, est la première plateforme qui permet aux consommateurs d'acheter les produits de leurs marques préférées dans des emballages écologiques et réutilisables. Depuis sa création, il y a plus de 15 ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix dans le domaine du développement durable et a fait don de plus de 44 millions de dollars à des écoles et à des œuvres de bienfaisance. Elle a été classée numéro 10 dans la liste des 52 entreprises qui changent le monde établie par le magazine Fortune. Pour en savoir davantage sur TerraCycle ou pour participer à ses programmes de recyclage, consultez son site à l'adresse www.terracycle.ca.

