MELBOURNE, Australie, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le 10 avril, le très attendu Salon de l'automobile de Melbourne 2026 a ouvert ses portes en grande pompe. GAC a fait forte impression en présentant quatre modèles de véhicules issus de ses différentes gammes -- GAC, AION --, soulignant ainsi son leadership dans les technologies de nouvelle énergie et intelligentes, tout en renforçant son image de « GAC axé sur la technologie, étendant sa présence internationale grâce à un écosystème couvrant l'ensemble de la chaîne ». Lors du salon, GAC a officiellement annoncé le lancement de son modèle stratégique mondial, l'AION UT, en Australie. Cela marque non seulement une étape décisive dans la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » de GAC, mais aussi une avancée considérable dans le développement approfondi du marché australien par l'entreprise et dans son engagement constant envers la stratégie locale -- « GAC : La confiance croissante de l'Australie. »

En tant qu'entreprise de premier plan dans l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques en Chine, GAC adhère à la philosophie fondamentale « Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem ». Conformément au principe « En Australie, pour l'Australie, s'intégrer à l'Australie, servir l'Australie et contribuer à l'Australie », GAC s'engage à cultiver profondément le marché australien en faisant progresser activement les efforts dans de nombreux domaines, dont les produits, les canaux, les services, les écosystèmes énergétiques et les systèmes de mobilité.

Conçu comme un modèle stratégique destiné aux jeunes citadins du monde entier, l'AION UT se distingue par son design élégant, caractérisé par ses « phares en forme de sourcils », et par son habitabilité hors pair. Il allie à la perfection un style tendance à un confort digne des véhicules de milieu et haut de gamme. Équipé d'un cockpit intelligent avancé, l'AION UT offre des interactions intelligentes de pointe, une autonomie exceptionnelle et des performances de recharge rapide, le tout appuyé par des normes de fabrication internationales strictes. Il répond directement aux attentes fondamentales des utilisateurs australiens à la recherche d'une nouvelle mobilité énergétique en période de flambée des prix du carburant, ce qui en fait un choix de haute qualité et à la mode pour un style de vie vert et intelligent.

En tant que l'un des rares constructeurs chinois ayant une capacité mature dans le développement de véhicules à conduite à droite (RHD), GAC a présenté quatre modèles exceptionnels au Salon de l'automobile de Melbourne, dont le GAC EMZOOM, le GAC M8 PHEV, l'AION V et le tout nouveau AION UT. L'écran couvre une variété de groupes motopropulseurs comme les véhicules entièrement électriques, hybrides rechargeables et à moteur à combustion interne. Ces modèles ont mis en évidence l'expertise technique accumulée et les forces novatrices de GAC en matière d'électrification et de technologies intelligentes, offrant de nouvelles expériences de mobilité verte aux clients australiens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953692/AION_UT_Debuts_in_Australia.jpg

SOURCE GAC

CONTACT : Katya Sun, [email protected]