WINNIPEG, MB, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) et Great-West Lifeco (TSX: GWO) ont annoncé qu'elles verseront jusqu'à 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les opérations de secours dans les régions du Canada atlantique et l'est du Québec qui ont été touchées par l'ouragan Fiona. IGM et Great-West Lifeco verseront un don combiné de 50 000 $ au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada et égaleront le montant des dons de leurs employés, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Ce montant s'ajoute aux engagements de leurs sociétés mères respectives, Power Corporation du Canada et Canada Vie, envers l'Alliance pour les interventions d'urgence de la Croix-Rouge canadienne.

« Nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont été touchés par la dévastation causée par l'ouragan Fiona, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Financière IGM. IGM a des liens profonds avec cette région, qu'il s'agisse des clients que nous servons ou de nos parents, collègues et amis qui vivent dans les zones sinistrées. Nous sommes fiers de collaborer avec la Croix-Rouge canadienne pour procurer aux communautés l'aide d'urgence dont elles ont besoin pour se remettre de la tempête. »

« Tout comme de nombreux Canadiens, nous sommes profondément attristés devant la souffrance et les dommages causés aux provinces de l'Atlantique et au Québec par le passage de l'ouragan Fiona, a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Nous espérons que notre contribution aidera à financer la reconstruction dans les régions sinistrées et à procurer un peu d'espoir à tous ceux et celles qui été grandement éprouvés ces derniers jours. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 247 milliards de dollars au 31 août 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2021, les sociétés de Great-West Lifeco employaient environ 28 000 personnes, elles avaient environ 215 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir plus de 33 millions de relations clients de Great-West Lifeco dans toutes ces régions. Great-West Lifeco fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.PowerCorporation.com/fr/.

Renseignements: Communication avec les médias : Financière IGM, Nini Krishnappa, VP, Engagement communautaire et organisationnel, 647-828-2553, [email protected]; Canada Vie, Elizabeth Kulyk, VPA, Médias et Affaires publiques, 204-391-8515, [email protected]