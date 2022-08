Un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique de CI

TORONTO, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) et Financière CI Corp. (TSX CIX; NYSE : CIXX) ont conclu un partenariat stratégique à long terme dans lequel CGI transformera les opérations de transfert de fonds d'investissements de CI en une plateforme de pointe aux capacités améliorées.

CGI sera responsable de la gestion de la plateforme d'agent de transfert de CI. Elle la modernisera et la mettra en oeuvre chez CI sous la forme d'une plateforme complète de logiciel service (SaaS). CGI gérera également les opérations de tenue de livres des actionnaires de fonds communs de placement et de service à la clientèle de CI grâce à son expertise opérationnelle et ses technologies de pointe. Dans le cadre de ce partenariat, CGI accueillera dans son équipe des professionnels de CI provenant des groupes de TI, des opérations et du service à la clientèle. Ces derniers continueront de soutenir les activités de CI chez CGI.

« Nous sommes ravis des avantages considérables que ce nouveau partenariat représente pour notre firme, nos clients et nos employés », a souligné Darie Urbanky, président et chef des opérations de CI. « Lors de la sélection de notre partenaire stratégique, nous avons mené un examen minutieux et réfléchi. Ce qui était essentiel pour notre décision était de trouver un partenaire qui offrirait des conditions d'emploi équivalentes pour nos employés d'agences de transfert et qui leur procurerait les opportunités de carrière et d'apprentissage d'une firme de conseil de renommée mondiale, tout en leur permettant de continuer à travailler étroitement avec notre entreprise. »

D'après M. Urbanky, alors que CI reste l'agent de transfert pour ses fonds d'investissement, l'entente avec CGI leur fournira une plateforme d'agent de transfert moderne et de pointe ainsi que des équipes de soutien aux capacités étendues, offrant ainsi un soutien et des services améliorés pour les conseillers de CI et ses investisseurs. « En utilisant pleinement la présence mondiale, les ressources et l'expertise technique de CGI, nous accélérerons notre transformation numérique et générerons une efficacité opérationnelle significative pour CI », a affirmé M. Urbanky.

« Nous continuons de constater une hausse de la demande pour les solutions qui aident nos clients à optimiser leurs activités, à accroître leur agilité et à proposer des fonctionnalités améliorées grâce à des plateformes technologiques de pointe, a précisé Guy Vigeant, président des opérations de CGI au Canada. Ce partenariat constitue un jalon important pour nos services financiers à l'échelle mondiale. Il met de l'avant la valeur de la gamme complète de services de CGI ainsi que l'étendue des capacités offertes grâce à notre portefeuille de solutions de propriété intellectuelle. CI tirera immédiatement profit des centres d'opération intelligents de CGI, soutenus par notre suite de services en gestion des processus d'affaires axés sur la technologie, qui conjuguent une exécution humaine, automatisée et fondée sur l'intelligence artificielle. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Financière CI

Financière CI est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs à l'échelle mondiale. En date du 31 juillet 2022, CI a géré et fourni des conseils sur environ 348,5 milliards $ CA en actifs de clients. Les principales divisions de gestion d'actifs de CI sont

Gestion mondiale d'actifs CI (CI Investments Inc.) et GSFM Pty Ltd. L'entreprise exerce ses activités de gestion de patrimoine au Canada par l'entremise de Gestion de patrimoine Assante CI (Assante Wealth Management (Canada) Ltd.), CI Private Counsel LP, Aligned Capital Partners Inc., Northwood Family Office Ltd., CI Direct Investing (WealthBar Financial Services Inc.), et CI Services d'Investissement Inc.

CI a amorcé sa stratégie de transformation numérique en 2019 et a connu de nombreux succès pour la modernisation de ses activités opérationnelles, réalisant des économies de coûts et apportant une valeur ajoutée à ses clients. Pour ce progrès accompli, CI s'est mérité la reconnaissance (en anglais) de leader de la transformation numérique de IT World Canada. CI maintient son propre personnel des TI, des opérations et du service à la clientèle pour soutenir l'innovation et la croissance continues de son service de gestion de patrimoine et de ses autres activités.

Les firmes de gestion de patrimoine de CI aux États-Unis sont Barrett Asset Management, LLC, Balasa Dinverno Foltz LLC, Bowling Portfolio Management LLC, Brightworth, LLC, BRR OpCo, LLC (Budros, Ruhlin & Roe), The Cabana Group, LLC, Corient Capital Partners, LLC, CPWM, LLC (Columbia Pacific Wealth Management), Columbia Pacific Advisors, LLC, Congress Wealth Management LLC, Dowling & Yahnke, LLC, Doyle Wealth Management, LLC, Galapagos Partners, LP, GLASfunds, LLC, Gofen & Glossberg, LLC, Matrix Capital Advisors, LLC, McCutchen Group LLC, OCM Capital Partners, LLC, Portola Partners Group LLC, Radnor Financial Advisors, LLC, RegentAtlantic Capital, LLC, The Roosevelt Investment Group, LLC, RGT Wealth Advisors, LLC, R.H. Bluestein & Co., Segall Bryant & Hamill, LLC, Stavis & Cohen Private Wealth, LLC, and Surevest LLC.

Les actions de CI sont inscrites à la Bourse de Toronto (CIX) ainsi qu'à la Bourse de New York (CIXX). De l'information supplémentaire est offerte sur le site www.cifinancial.com.

