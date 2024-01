TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Pour soutenir les personnes entrepreneures et entreprises 2ELGBTQI+, la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) annonce le lancement du financement pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ (« Carrefour du savoir »). Les établissements d'enseignement postsecondaire ou instituts de recherche reconnus au niveau provincial ou territorial peuvent maintenant déposer leur candidature pour une subvention de recherche de 3 millions de dollars. Ce financement est offert par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Volet du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, le Carrefour du savoir a pour but de conduire des recherches et de collecter des données pour mieux comprendre le paysage entrepreneurial et les défis auxquels font face les propriétaires d'entreprises 2ELGBTQI+.

Ce réseau de recherche national vise à mener des travaux qualitatifs et quantitatifs pour cerner les lacunes existantes quant aux réseaux de soutien, débouchés et informations offertes aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. L'objectif est de consolider l'ensemble des résultats et des ressources dans une plateforme en ligne favorisant l'accessibilité et l'inclusivité à l'échelle du pays.

"C'est une excellente nouvelle pour la communauté d'affaires 2ELGBTQI+ et une autre étape que notre gouvernement franchit pour garantir le soutien et les ressources aux personnes entrepreneures qui, historiquement, n'ont pas eu le même accès au capital et aux ressources", a déclaré l'honorable Rechie Valdez, Ministre de la Petite Entreprise. "En collaboration avec des partenaires tels que la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada, nous développons la connaissance nécessaire à la création de programmes ayant un impact réel sur le renforcement de notre économie et sur la création d'emplois de qualité pour la population canadienne de la classe moyenne."

« Le lancement de l'appel de propositions du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ marque une avancée significative dans la construction d'un paysage entrepreneurial plus soutenant et mieux informé », a déclaré Darrell Schuurman, cofondateur et PDG de la CGLCC. « Alors que nous nous lançons dans cette aventure soutenue par le gouvernement du Canada, les universités et les instituts de recherche joueront un rôle central dans l'orientation future de l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ au Canada. »

Carrefour du savoir : améliorer la quantité et la qualité des données sur les personnes entrepreneures et les propriétaires d'entreprises 2ELGBTQI+

Les personnes entrepreneures et les entreprises 2ELGBTQI+ sont privées d'un accès équitable à des systèmes de soutien, des débouchés et des ressources. Le Carrefour du savoir 2ELGBTQI+ contribuera à la réalisation des objectifs suivants :

mettre sur pied et maintenir une base de données sur l'écosystème et une carte qui répertorie les principales parties prenantes, les programmes et les types de soutien d'entreprise à la disposition, en français et en anglais, des personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ du Canada ;

; mener de la recherche quantitative et qualitative ainsi que des analyses pour générer des rapports et des publications universitaires ou non sur l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+;

renforcer et élargir le réseau des parties prenantes, notamment les établissements d'enseignement, et assurer un leadership sur la façon dont la désagrégation et la génération de données 2ELGBTQI+ peuvent être soutenues par d'autres organismes canadiens.

Les établissements d'enseignement postsecondaire ou les instituts de recherche peuvent soumettre leur candidature pour le Carrefour du savoir jusqu'à la fin du mois de mars 2024. https://cglcc.ca/programs/programme-dentrepreneuriat-2elgbtqi/le- carrefour-du-savoir/?lang=fr

Pour en apprendre davantage sur le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, veuillez consulter le site suivant : www.cglcc.ca/programme-dentrepreneuriat-2elgbtqi/?lang=fr .

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada

À propos de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) relie les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ du Canada à l'ensemble de la communauté des affaires et des entreprises. Elle stimule la croissance économique en soutenant et en encourageant les entreprises, les personnes entrepreneures et étudiantes 2ELGBTQI+ et leurs allié.e.s, mais aussi en aidant le monde des affaires canadien à établir des liens avec la communauté d'affaires 2ELGBTQI+. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.cglcc.ca

