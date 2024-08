EDMONTON, AB, le 29 août 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) est ravie d'annoncer les bénéficiaires de deux initiatives clés du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ : le Fonds pour l'écosystème et le Carrefour du savoir de l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+. Financées par une contribution de 25 millions de dollars du gouvernement du Canada, ces initiatives représentent des avancées significatives dans la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'élimination des barrières pour les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ des quatre coins du Canada.

Le Fonds pour l'écosystème, un investissement de 8 millions de dollars, soutient les organisations à but non-lucratif qui défendent les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+, en particulier les propriétaires de petites et moyennes entreprises. Le Fonds, qui sera en vigueur jusqu'en mars 2026, vise à améliorer le renforcement des capacités, à offrir des programmes et des ressources, à accroître la sensibilisation aux défis et à favoriser un réseau cohésif de personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ et d'organisations de l'écosystème.

Parmi les bénéficiaires, on peut citer les organisations notables suivantes :

- 2 Spirits in Motion Society | Canada

- Access Alliance Multicultural Health and Community Services, en partenariat avec UPlift Black | Ontario

- Alberta LGBTQ+ Chamber of Commerce | Alberta

- Banff Pride Society, en partenariat avec la Bow Valley Chamber of Commerce | Alberta

- Chroma NB, en partenariat avec Fusion Saint John et Envision Saint John | Nouveau-Brunswick

- Le Comité FrancoQueer de l'Ouest et la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, en partenariat avec Parallèle Alberta, la Chambre de commerce LGBT du Québec, and Les Chevronné.e.s | Ouest du Canada

- Community Futures Development Association of British Columbia, en partenariat avec myCEO | Colombie-Britannique

- Evol Financement, en partenariat avec Fondation Émergence | Québec

- FrancoQueer, en partenariat avec le Groupe Impact ON et la Fédération des aîné.e.s et retraité.e.s francophones de l'Ontario | Ontario

- Les Chevronné.e.s | Québec

- Pictou County Partnership, en partenariat avec Pictou County Pride | Nouvelle-Écosse

- QueerTech | Canada

- Saskatchewan Queer Entrepreneurs + Professionals | Saskatchewan

- Social Entrepreneurship Enclave | Manitoba

- Sovereign Seeds | Canada

- Spindle Films Foundation | Canada

- The Old School House Arts Centre, en partenariat avec Creative Coast BC, 4VI et Aunty Collective | Colombie-Britannique

Parallèlement à l'annonce du Fonds pour l'écosystème, la CGLCC est fière de dévoiler l'organisation bénéficiaire du financement de 3 millions de dollars du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ : le Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity, qui s'est associé au eHUB Entrepreneurship Centre de l'Université de l'Alberta. Cette initiative permettra de créer un réseau national qui mènera des recherches quantitatives et qualitatives afin de combler les lacunes en matière de connaissances, de regrouper des ressources et d'élaborer des outils adaptés aux besoins des personnes entrepreneures 2ELGBTQI+.

Darrell Schuurman, PDG de la CGLCC, a fait part de son enthousiasme en déclarant : « Ces annonces marquent une étape importante dans notre engagement à renforcer les capacités des personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Le Fonds pour l'écosystème et le Carrefour du savoir ne se limitent pas à un soutien financier; ils visent à créer l'infrastructure et la base de connaissances dont notre communauté a besoin pour prospérer. De nombreux obstacles empêchent encore les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ de participer pleinement à l'économie. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ vise à lever ces obstacles en créant un écosystème solide et durable et en développant et en fournissant des ressources permettant aux entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ de se développer et de réussir. »

Glynnis Lieb, directrice générale du Fyrefly Institute, a ajouté : « L'Université de l'Alberta est particulièrement bien placée pour diriger le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ aux côtés de nos partenaires à l'échelle nationale. Notre équipe est reconnaissante envers le gouvernement du Canada et la CGLCC d'avoir soutenu ce travail de transformation qui ouvrira la voie à un paysage entrepreneurial plus inclusif et plus favorable. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, a souligné l'importance de ces initiatives en déclarant, « Lorsque notre gouvernement a créé le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, nous avons veillé à ce que le programme soit élaboré conjointement avec la communauté, administré par la communauté, pour la communauté. C'est exactement pourquoi nous avons choisi la CGLCC pour diriger ce travail. L'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape dans l'engagement indéfectible de notre gouvernement envers la communauté 2ELGBTQI+, car lorsque les entrepreneurs 2ELGBTQI+ réussissent, le Canada réussit. »

La CGLCC remercie le gouvernement du Canada pour son soutien indéfectible à l'avancement de la diversité et de l'entrepreneuriat des personnes 2ELGBTQI+ à l'échelle nationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, veuillez consulter le site : https://cglcc.ca/fr/programs/2slgbtqi-entrepreneurship-program/.

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) relie les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ du Canada à l'ensemble de la communauté des affaires et des entreprises. Elle stimule la croissance économique en soutenant et en encourageant les entreprises, les personnes entrepreneures et la population étudiante 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes qui sont leurs alliées, mais aussi en aidant le monde des affaires canadien à établir des liens avec la communauté d'affaires 2ELGBTQI+. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.cglcc.ca.

