La CGLCC présente les lauréats des Prix du leadership en affaires 2024

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Des innovateurs et des pionniers de partout au pays se sont réunis dans le cadre du neuvième gala annuel Black & White de la Chambre de commerce du Canada 2ELGBTQI+ (la CGLCC), qui visait à reconnaître la contribution de six leaders exceptionnels en leur décernant un Prix du leadership en affaires 2024.

Les Prix du leadership en affaires célèbrent des personnes et des entreprises remarquables qui ont contribué de manière importante à stimuler la croissance économique au sein de la communauté 2ELGBTQI+ du Canada. Les prix rendent hommage à des personnes qui ont donné lieu à un changement favorable et qui ont aidé à instaurer un milieu d'affaires dynamique.

Voici les lauréats des Prix du leadership en affaires 2024 :

Chef d'entreprise de l'année : Katherine Pollock, présidente du Conseil des associés, Fasken

Société de l'année 2024 : Manuvie

Entreprise 2ELGBTQI+ de l'année 2024 : Origami Customs

Jeune entrepreneur 2ELGBTQI+ de l'année 2024 : Renée Yoxon, fondatrice, Renée Yoxon Education

Impact communautaire de l'année 2024 : Chroma NB

Prix de l'héritage : Benjamin Nycum, fondateur et président et directeur général, Nycum + Associates

« Aujourd'hui, nous célébrons non seulement des leaders au sein de la communauté 2ELGBTQI+, mais aussi des pionniers de la créativité, de l'innovation et du changement transformateur », a déclaré Darrell Schuurman, cofondateur et PDG de CGLCC. « La situation économique de la communauté 2ELGBTQI+ s'améliore tous les jours grâce à leurs efforts. Nous sommes ravis de rendre hommage aux personnes qui sont des forces motrices pour rendre notre pays plus inclusif. »

Pour plus d'informations au sujet des lauréats et du gala, cliquez ici.

Pour obtenir des documents utiles pour les médias, cliquez ici.

À propos de la CGLCC

La Chambre de commerce du Canada 2ELGBTQI+ (la CGLCC) relie les entreprises 2ELGBTQI+ du Canada à l'ensemble du milieu des affaires et des entreprises. Elle favorise la croissance économique en soutenant et en encourageant les entreprises, les entrepreneurs, les étudiants et les alliés de la communauté 2ELGBTQI+, tout en aidant le monde des affaires du Canada à entrer en contact avec la communauté des affaires 2ELGBTQI+. Pour plus d'informations, visitez https://cglcc.ca/fr/.

SOURCE Canada's 2SLGBTQI+ Chamber of Commerce

Relations avec les médias : Julie-Léonora Kesch, Gestionnaire, Marketing et communications, la CGLCC, [email protected], 416-761-5151 x127